Психолог предупредила о риске развития зависимости от экстремального отдыха

Стремление к экстремальному отдыху, вопреки инстинкту самосохранения, коренится в глубинном желании человека познать свои истинные границы и испытать особые эмоции. Об этом заявила Екатерина Орлова, заместитель директора Института клинической психологии и социальной работы Пироговского университета.

По словам эксперта, адреналин, возникающий в ситуациях, связанных с риском, снабжает ощущениями, которые превосходят простую радость от спокойного отдыха.

Экстремальные виды спорта и активные приключения дают возможность передать сильные эмоции, которые трудно получить в более спокойной обстановке.

Психолог отмечает, что намеренный уход от комфорта и столкновение с уязвимостью позволяют человеку ощутить состояние полной свободы и является формой самопознания.

Однако специалист предупреждает, что погоня за острыми ощущениями может перерасти в настоящую зависимость. Занятия вроде скалолазания или сёрфинга вызывают мощный выброс эндорфинов, создавая эффект «внезапного кайфа». Со временем для получения прежнего эмоционального подъёма человеку могут потребоваться более рискованные способы.

Такая зависимость несёт в себе серьёзные риски.