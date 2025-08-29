Психотерапевт рассказал о вреде увлечения дейтинг-приложениями

Врач-психотерапевт психиатрической клинической больницы №1 имени Алексеева и Центра ментального здоровья Александр Кудряшов рассказал о вреде чрезмерного увлечения приложениями для знакомств.

В беседе с Агентством городских новостей «Москва» эксперт отметил, что такие дейтинг-приложения лишь создают иллюзию бесконечного выбора, что в конечном итоге приводит к тревоге упущенной выгоды.

По словам специалиста, ожидание быстрых результатов подрывает готовность работать над отношениями, мириться с неизбежными трудностями.

«Отношения стали более поверхностными, порой одноразовыми, тогда как глубокое узнавание партнёра зачастую происходит медленно и требует времени», — добавил врач.

Психолог высшей категории, НЛП-психотерапевт, гипнотерапевт и когнитивно-поведенческий специалист Сергей Лунюшин рассказал, что раздражение по отношению к счастливым людям может отражать внутренние проблемы.