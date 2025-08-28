Почему женщины-начальницы «выгорают» быстрее

Женщинам на руководящих должностях часто мешают социальные ожидания, связанные с гендером. Новое исследование Университета Джорджии показало, что эти стереотипы напрямую влияют на способность женщин выполнять свои обязанности и чувствовать себя уверенно в роли лидера. Результаты опубликованы в Journal of Applied Psychology.

Ученые выяснили, что женщины-лидеры сталкиваются с давлением быть «дружелюбными», «податливыми» и заботливыми, что ограничивает их возможность прямо ставить задачи и давать инструкции.

«Ожидается, что женщины должны вести себя более мягко, поэтому им сложнее заниматься инструкциями, устанавливать ожидания и рассказывать другим, что нужно делать из-за этих стереотипов», — отметила Джоанна Лин, ведущий автор исследования и профессор менеджмента в UGA Terry College of Business.

В серии из четырех исследований участницы отметили, что социальные нормы заставляют их приоритет отдавать благополучию сотрудников вместо продуктивности, смягчать указания и избегать прямых требований. Это вызывает чувство ограничения и некомпетентности, а отклонение от стереотипов — тревогу и стресс. Женщины, проявляющие более напористое поведение, часто испытывали истощение, перегрузку и выгорание.

«Если вы истощены, вы с большей вероятностью уйдете с работы или не будете заботиться о своих сотрудниках, потому что у вас больше нет энергии для этого», — подчеркнула Лин.

Таким образом, давление стереотипов влияет не только на психологическое состояние женщин, но и на эффективность работы команды. При этом мужчины-лидеры не испытывали аналогичного напряжения. Независимо от того, проявляли они заботу или давали строгие директивы, их поведение воспринималось как естественное и авторитетное. Мужчины могли опираться на привычный стереотип «отец знает, как лучше», который воспринимается как нормальный и не вызывает у них стресса.

Исследование также выявило решение проблемы: поддержка со стороны команды. Когда сотрудники ценят вклад женщины-лидера и проявляют заботу о ее благополучии, женщины чувствуют себя увереннее, менее истощенными и способны эффективнее управлять командой.

«Когда сотрудники признают и поддерживают своих лидеров, женщины могут сохранять энергию и более эффективно руководить», — отметила Лин.

Поддержка команды и признание вклада женщин-лидеров помогают им преодолевать давление стереотипов, повышают продуктивность и создают более равноправное рабочее пространство.