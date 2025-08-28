Как помочь человеку с ипохондрией

В России на 30 процентов увеличилось число ипохондриков. Психологи отмечают, что в последнее время люди стали чаще переживать за свое здоровье, ощущать недомогания и искать у себя болезни, хотя медицинские обследования не подтверждают патологий. Почему так происходит и как побороть это — в материале «Вечерней Москвы».

По словам психолога Юлии Куликовой-Цай, преодолеть ипохондрию можно только комплексным подходом. Он включает когнитивно-поведенческую терапию для изменения негативных мыслей, при необходимости медикаментозную поддержку под контролем психиатра, физическую активность и увлечения, а также поддержку близких, которые должны проявлять эмпатию, а не насмешки.

Психолог Ирина Чудновец добавила, что важно доверять врачам и проверяться у одного–двух специалистов, работать с тревогой через медитацию, спорт и терапию, ограничивать поиск симптомов в интернете и направлять внимание на хобби, проекты и общение с близкими. Это помогает уменьшить фиксацию на теле и снизить частоту «сигналов» организма.

Специалисты объясняют, что причиной ипохондрии часто становятся высокий уровень тревожности и стресса, потребность во внимании и заботе со стороны близких, а также психологические травмы или утраты, связанные с болезнями или смертью близких, которые запускают патологическую озабоченность собственным здоровьем, передает «ВМ».

Кроме ипохондрии, в число самых популярных «выдуманных» заболеваний входят вегетососудистая дистония, авитаминоз и остеохондроз.