Психолог назвала способы справиться с навязчивыми мыслями

Постоянные навязчивые мысли и тревога не только негативно влияют на настроение людей, но и мешают им сосредоточиться и выполнять свои обязанности. Справиться с этим состоянием поможет «тихий час» для мозга, рассказала kp.ru психолог Алла Бенуар.

По словам специалиста, навязчивые мысли – это следствие «зашумлённости» ума. Выглядит это как комната, перегруженная громкими звуками. Так, если на человека постоянно льётся поток новостей, информация из соцсетей, при этом играет громкая музыка, а внутри ведётся внутренний диалог, то всё это повышает градус напряжения.

«Тихий, но важный сигнал тревоги будет пытаться перекричать всё это, становясь навязчивее, – отметила психолог.

По её словам, важно следовать экологичному подходу к психическому пространству. Помочь в этом может регулярная практика «тихих часов» для мозга. Чтобы её выполнить, необходимо хотя бы 10-15 минут в день выделять на время без раздражителей – находиться в тишине, вдали от гаджетов.

Также Бенуар посоветовала пересмотреть источники стресса и отказаться от тех, которые слишком сильно беспокоят психику. Например, можно исключить поток тревожных новостей, не смотреть агрессивные сериалы, не вести тяжёлые разговоры, которые повышают напряжение. Всё это в конечном итоге помогает снизить уровень тревожности и привести эмоциональное состояние в равновесие, заключила специалист.

До этого основатель IT-компании «Исходный код», психолог и общественный деятель Кристина Егиазарова рассказала о синдроме хронической тревоги, также известном как генерализованное тревожное расстройство. Это состояние, при котором человек постоянно испытывает внутреннее беспокойство или страх, даже если объективных причин для этого нет. Постоянное напряжение может серьёзно влиять на качество жизни: снижать продуктивность, портить отношения с близкими и вызывать проблемы со здоровьем. По её словам, для борьбы с синдромом необходимо снизить количество входящей информации и отложить телефон хотя бы на 30 минут после пробуждения.