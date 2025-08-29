Озвучены семь признаков низкого уровня тестостерона

Эндокринолог Игорь Барселос заявил, что с возрастом у мужчин снижается выработка тестостерона. В беседе с изданием Terra он указал на семь признаков низкого уровня этого гормона в крови.

Как отметил Барселос, дефицит тестостерона может быть вызван не только старением, но и ожирением, малоподвижным образом жизни, приемом некоторых медикаментов и различными хроническими заболеваниями.

Низкий уровень этого гормона, по его словам, проявляется потерей либидо и повышенной утомляемостью. Также при дефиците тестостерона могут возникать снижение силовых показателей, раздражительность, эректильная дисфункция, ухудшение памяти и появление жира в области живота.

Согласно статистике, низкий уровень тестостерона наблюдается примерно у 25 процентов мужчин, добавил врач.

