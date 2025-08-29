«Синдром 1 сентября»: как с ним бороться

Феномен «синдрома 1 сентября» обычно свойственен детям, которые испытывают сильный стресс перед началом учебного года. Однако иногда он возникает у взрослых. Для борьбы с ним хорошо помогает создание личного плана, рассказала «Газете.Ru» психолог, доцент кафедры гуманитарных и социальных наук Институт технологий управления РТУ МИРЭА Елена Шпагина.

«Феномен "синдрома 1 сентября" у взрослых — это прекрасный пример того, как глубоко в нашей психике укоренены ритмы, заданные в детстве. Многие годы начало сентября было для нас связано с четким режимом и сменой деятельности. Тело помнит этот стресс, даже если сознательно мы давно не студенты. Кроме того, мощное влияние оказывают реклама, массовые мероприятия и разговоры о "начале нового года" создают ощущение, что "все начинают с понедельника новую жизнь, а я нет". Это порождает тревогу упущенных возможностей», – объяснила психолог.

Важно отличать здоровую ностальгию от изматывающего стресса. Тревожным звоночком стоит считать состояние, которое выматывает: постоянная апатия, подавленность или раздражительность, проблемы со сном и аппетитом, навязчивые мысли о неудачах и прокрастинация, физическое недомогание, например головные боли.