Поколение Z может стать первым, у которого не будет кризиса среднего возраста

Кризис среднего возраста в его привычном понимании, похоже, уходит в прошлое.

© Телеканал «Наука»

Так называемый «горб несчастья» — рост уровня стресса, беспокойства и депрессии в среднем возрасте с последующим восстановлением в дальнейшем — сгладился, заметили исследователи. О своем открытии они рассказали в журнале PLOS One.

Он не только сгладился, но и сдвинулся по шкале возраста. Нынешние самые молодые взрослые, представители поколения Z, сообщают о самых высоких уровнях «неблагополучия» — показателя, который используется для описания плохого психического здоровья, включая депрессию, тревогу, безнадежность и суицидальные мысли.

Привычное для среднего возраста снижение психического благополучия теперь происходит гораздо раньше — у тех, кому нет 25. Психическое здоровье людей среднего и старшего возраста оставалось стабильным, но выглядит лучше на фоне ухудшения у молодых поколений.

От кризиса среднего возраста к молодежному кризису

Авторы статьи проанализировали результаты анкетирования, проводившегося в США и Великобритании. Десятилетиями эти опросы показывали одну и ту же модель: благополучие снижалось в 40–50 лет, а затем снова улучшалось по мере старения людей. Но последние данные живописуют другую картину.

«Сегодня как в США, так и в Великобритании психическое неблагополучие наиболее высоко среди молодежи и снижается с возрастом. Это огромное изменение по сравнению с прошлым, когда психическое неблагополучие достигало пика в среднем возрасте. Причины изменения спорны, но мы обеспокоены тем, что сегодня среди молодежи существует серьезный кризис психического здоровья, который необходимо решать», — пишут авторы.

Анализ по США основан на более чем 10 миллионах ответов, собранных Центрами по контролю и профилактике заболеваний в период с 1993 по 2024 год. В Великобритании команда использовала данные около 40 000 домохозяйств, собранные в период с 2009 по 2023 год.

В обеих странах пик несчастья в среднем возрасте исчез. Люди в позднем среднем возрасте и старше сообщают о незначительных изменениях в психическом здоровье; молодежь же все чаще жалуется на жизнь.

Почему исчез горб

Чтобы проверить, распространяется ли эта тенденция за пределы англоязычного мира, исследователи изучили почти 2 миллиона ответов на опросы из 44 стран, собранные проектом Global Minds в период с 2020 по 2025 год. Результаты те же: горб несчастья исчез по всему миру, что позволяет предположить, что это явление не ограничивается США и Великобританией, а стало глобальным сдвигом между поколениями.

Остается неясным, почему происходит это изменение. Авторы предполагают несколько возможных факторов: от разрушительного влияния рецессии на перспективы трудоустройства и жилья до сокращения финансирования здравоохранения и долгосрочных последствий пандемии COVID-19.

Они также указывают на растущее количество доказательств пагубного влияния соцсетей и смартфонов на психическое здоровье молодежи, особенно девушек поколения Z.

Какими бы ни были причины, результаты показали, что привычные представления о кризисе среднего возраста больше не соответствуют действительности. Реальный кризис сместился вниз, к подросткам и молодым людям — демографической группе, чьи проблемы с психическим здоровьем могут повлечь глубокие социальные последствия, предупредили ученые.