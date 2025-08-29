Психолог назвала простые способы победить осеннюю хандру

Многие россияне сталкиваются с осенней хандрой и впадают в апатичное состояние. Справиться с этим можно самостоятельно, воспользовавшись простыми, но эффективными лайфхаками, рассказала «Пятому каналу» клинический психолог Марианна Абравитова.

© Газета.Ru

Одним из основных способов победить хандру и тяжелые мысли специалист назвала яркое освещение в доме. Кроме того, по ее словам, улучшают эмоциональное состояние тепло и домашний уют. Так, в первую очередь важно, чтобы ноги были в тепле, отметила психолог.

«И здесь есть такие народные способы, как теплый и вкусный чай, плед, кошка на коленях, книжка интересная, — добавила Абравитова. — Все эти вещи родились из логики обстоятельств. То есть человек бессознательно ищет выходы из сложившейся ситуации и находит их».

Хорошо поднимают настроение известные всем способы отвлечься от негативных эмоций – это просмотр комедий и стендапов. По словам психолога, если человека настигает хандра, то важно с ней бороться, а не сдаваться и не идти на поводу у плохих мыслей.

«Как Мюнхгаузен себя за косичку из болота доставал вместе с лошадью, так и мы должны с вами поступать», — заключила Абравитова.

До этого британский диетолог Кайл Кроули рассказал, что к основным симптомам сезонного аффективного расстройства, связанного с климатическими и сезонными изменениями погоды, относятся усталость, раздражительность и сонливость. Диетолог объяснил, что изменения в погодных условиях и сокращение. По словам врача, скорректировать настроение и вернуть работоспособность можно с помощью здоровой диеты. В частности, хорошо помогает включение в рацион продуктов с триптофаном – таких, как овес, бананы и арахис.