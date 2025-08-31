Кто чаще общается с виртуальными партнерами и почему

Ученые выяснили, как технологии искусственного интеллекта проникают в интимную и романтическую жизнь людей. Новое крупное исследование, опубликованное в Journal of Social and Personal Relationships, показало, что большое число взрослых, особенно молодых мужчин, используют ИИ-компаньонов, сексуально сгенерированные изображения и аккаунты в соцсетях, имитирующие идеальных партнеров. Более частое взаимодействие с такими технологиями связано с повышенной депрессией и сниженной удовлетворенностью жизнью.

В последние годы платформы ИИ распространились практически во всех сферах — от генерации изображений до текстовых чат-ботов. Если раньше исследователи в основном изучали влияние ИИ на работу, потребительское поведение или общественное мнение, мало кто смотрел, как эти технологии меняют личные отношения. Растущий интерес к романтическим чат-ботам и сексуально сгенерированному контенту вызывает вопросы о одиночестве, эмоциональной зависимости и этических последствиях.

«Я изучаю модели знакомств и отношений для молодых людей и исследовал использование порнографии на протяжении десятилетия. Мне было интересно, как современные молодые люди интегрируют генеративные технологии ИИ в свою личную жизнь и насколько это распространено», — сказал ведущий автор Брайан Уиллоуби, профессор Университета Бригама Янга.

Ученые провели национальный опрос 3000 взрослых, соответствующий демографическому распределению по полу, возрасту и расе. Дополнительно включили людей 18–29 лет, чтобы точнее изучить молодое поколение. Участников спрашивали о намеренном поиске или подписке на аккаунты с ИИ-контентом в соцсетях, использовании чат-ботов, имитирующих партнеров, и просмотре ИИ-порнографии. Также оценивались депрессия, удовлетворенность жизнью и отношения к ИИ.

Результаты показали, что значительная часть молодых людей использует эти технологии. Более половины участников сталкивались с ИИ-аккаунтами в соцсетях, 13 % искали такой контент намеренно, почти 15 % подписаны на страницы с идеализированными изображениями ИИ. Почти 20 % использовали чат-ботов для имитации романтического партнера, включая более четверти людей 18–29 лет, около 13 % смотрели ИИ-порнографию.

«Больше всего меня удивило, насколько распространенным было использование компаньонов ИИ среди молодых людей», — сказал Уиллоуби. «Я ожидал небольшую группу экспериментаторов, но оказалось, что значительное меньшинство регулярно взаимодействует с такими технологиями».

Возраст и пол оказались сильными предикторами. Мужчины чаще женщин использовали ИИ-порнографию и контент для сексуального удовлетворения. Молодые люди более чем в два раза чаще взаимодействовали с ИИ и иногда предпочитали это реальным отношениям. Среди пользователей чат-ботов каждый пятый заявил, что предпочел бы общение с ИИ человеку, а более 40 % отметили, что ИИ легче слушает или понимает их лучше людей. Среднее время взаимодействия с романтическим ИИ составило около 50 минут в неделю, с просмотром изображений ИИ — около 30 минут.

Исследование также показало связь между взаимодействием с ИИ и психическим благополучием: пользователи ИИ набрали немного больше баллов по депрессии и чуть меньше по удовлетворенности жизнью. Хотя эффекты были небольшими, они статистически значимы, что говорит о потенциальном влиянии ИИ на эмоциональное состояние.

Интересно, что люди в постоянных отношениях чаще использовали романтический ИИ, чем одинокие, что может свидетельствовать о желании дополнить существующие отношения или испытать новые формы эмоциональной близости.