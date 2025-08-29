Эксперт рассказал о плюсах молодых психологов

Им свойственно уделять много внимания проблеме человека и деликатно с ней работать.

При этом клиент должен отдавать себе отчёт в отсутствии опыта у такого специалиста, отметила в эфире радиостанции «Говорит Москва» психолог Елена Соловьёва.

«Обычно, во-первых, такие терапевты дешевле стоят. Во-вторых, они часто с удовольствием берутся за запросы, с которыми другой психолог не будет работать. Молодой специалист очень вовлечён, как правило, в помощь клиенту. Когда вы идёте к молодому специалисту, вы принимаете на себя ответственность, что вы выбираете специалиста, у которого меньше опыта. Психолог тоже эту ответственность ощущает, и он не заходит на территорию, в которой он не разбирается. Получается, что молодой психолог очень деликатно будет к человеку подступаться. Если вы боитесь, идите не к тому, кто десять лет на рынке. Идите к молодому специалисту, он будет с вами возиться, ему будет искренне интересно бесконечно заниматься вашими вопросами».

Ранее психолог рекомендовала не привлекать друзей к решению своих проблем. Человек должен преодолевать невзгоды самостоятельно. Близкие люди могут лишь помочь обратить внимание на существующие трудности. Такое мнение в эфире радиостанции «Говорит Москва» выразила Юлия Куликова-Цай.