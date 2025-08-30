Эксперт развеял пять мифов о приложениях для знакомств

Для большинства людей знакомства — это волнующий процесс, сопряженный с ожиданием чуда и опасениями выбрать не того человека. Популярность интернет-знакомств и неоднозначность отзывов о них создают благодатную почву для появления мифов. О наиболее популярных из них «Газете.Ru» рассказал Константин Домашнев, основатель сервиса знакомств.

Первый миф — в интернете знакомятся только те, кто не востребованы в реальной жизни.

«Согласно опросам в России интернет-знакомствами пользуются 40% людей, не состоящих в браке. В крупных городах проникновение сайтов и приложений знакомств еще выше из-за большего выбора потенциальных кандидатов. Это означает, что приложениями пользуются те же люди, которых вы можете встретить в реальной жизни, хотя аудитория разных приложений и может отличаться», — сказал он.

Второй — в интернете никто не ищет серьезные отношения.

«В приложениях знакомств мужчин обычно больше, чем женщин, а мужчин, заинтересованных прежде всего в интимных отношениях, больше, чем соответствующих женщин. Поэтому онлайн-знакомства с точки зрения женщин вполне могут производить впечатление способа для несерьезных знакомств. Однако, по статистике, пользователи приложений в большей степени заявляют о поиске долгосрочных отношений: 65% среди женщин и 58% среди мужчин. Хотя заявляемые намерения могут и отличаться от реальных. Стоит выбирать специализированные приложения для поиска серьезных отношений, в которых доля людей, заинтересованных в поиске спутника жизни, существенно выше, чем в универсальных», — посоветовал он.

Третий миф — свайпинг помогает найти хорошую пару.

«Фото создает мгновенное впечатление, но оно не точнее подброшенной монетки — мы лишь следуем стереотипам. Если фото понравилось или, наоборот, оттолкнуло, мы начинаем предвзято воспринимать всю информацию о человеке и даже последующие анкеты других пользователей. Например, недооценивать или переоценивать «красные флаги» в анкете и переписке. Сервисы подталкивают лайкать только красивые фотографии, не обращая внимание на людей со здоровой, но обычной внешностью, харизматичных и более подходящих по важным для совместной жизни качествам. Поэтому, если вам нужен человек для долгосрочных отношений, стоит выбирать сервис, где фото не будет первой информацией, которую вы узнаете о нем», — добавил эксперт.

Четвертый — по анкете и переписке легко понять, подходит ли человек.

«Незаполненная анкета — вполне обычное явление в приложениях знакомств. Однако, с учетом наличия экспертов и нейросетей, которые могут из любой невзрачной анкеты сделать «звезду», сомнительно, что такая анкета отражает личность реального человека. Мы читаем переписку через призму фото, анкеты и своих ожиданий. Без интонации, мимики и языка тела текст легко понять иначе, чем хотел автор. И это без учета нейросетей, которые уже научились даже неплохо шутить в переписке. Выход — выбирать сервисы с подробными анкетами и встречаться как можно быстрее или созваниваться по видео», — заявил он.

Пятый миф — большой выбор увеличивает шансы. На первый взгляд, приложения позволяют пользователям внимательно анализировать профили и полностью вовлекаться в общение, чтобы выбрать подходящего.

«Но при большом выборе вариантов, это становится слишком утомительно. Мозг, стремясь избежать лишней нагрузки, начинает оценивать кандидатов очень поверхностно и отказывается от общения даже при незначительных или кажущихся «недостатках». При параллельной переписке с множеством людей внимание распыляется, диалоги становятся скучными и быстро затухают — ведь впереди наверняка есть кто-то поинтереснее. В итоге, это приводит к чрезмерной избирательности и выгоранию от поиска», — сказал Домашнев.

По словам эксперта, причины появления большинства этих мифов — сами сервисы знакомств, многие из которых, стремясь заработать, создают приложения для игры в знакомства вместо того, чтобы действительно знакомить подходящих друг другу людей. Успех знакомств онлайн сильно зависит от того, каким сервисом вы пользуетесь, и как вы это делаете.