Психолог рассказала, как россияне относятся к пенсии

Выход на пенсию — это важный переходный этап, который требует не только финансовой, но и психологической подготовки. Есть три типа россиян с разным отношением к этому событию, рассказала «Газете.Ru» кандидат психологических наук, доцент кафедры гуманитарных и социальных наук Институт технологий управления РТУ МИРЭА Елена Шпагина.

«Первый – «профессия на всю жизнь». Это люди, которые достигнув пенсионного возраста, накопив опыт и компетенции, занимаются прежним видом деятельности. Распространено в творческой и педагогической видах деятельности (работа в виде эксперта, консультанта). В этом случае профессионального долголетия важно сохранить положительную мотивацию, обучаемость (способность воспринимать новое) и адаптивность в контактах с молодежью, другими словами, гибкость», – отметила эксперт.

Второй тип — «принудительный выход на пенсию». Это один из самых драматичных вариантов окончания трудовой деятельности, когда причиной ухода становится не собственное решение, а увольнение.

«Такое событие переживается остро и связано с ощущением собственной ненужности, трагедией расставания с делом, которому были посвящены лучшие годы жизни. В целом, это оценивается как норма для этого возраста и здесь важно суметь переориентировать свои интересы в другую сферу жизненной активности. Психологи предлагают акцентировать внимание на исследовании себя, собственных мотивов, целей и самопринятия, для формирования позитивной идентичности, повышения общей осмысленности жизни», – рассказала психолог.

Третий – «пенсия как естественный этап выхода из профессии». К данному типу можно отнести субъектов труда, которые не хотят с выходом на пенсию продолжать прежнюю работу. Среди них немало тех, кто случайно или неудачно выбрал профессию.

«К выходу на пенсию они относятся спокойно, без драматизации. Перспективу свободного времени воспринимают с удовольствием, намереваясь заняться тем, что не могли позволить себе ранее. Эти инициативные, энергичные люди находят интересное для себя и полезное для других дело. Известны случаи, когда такие люди, выходя на пенсию, вдруг открывают в себе до того не известные творческие возможности, таланты», – заключила психолог.

По ее словам, главное — осознать, что пенсия не означает «конец активной жизни», а открывает новые перспективы. Важно ставить перед собой личные цели, будь то освоение нового хобби, путешествия или забота о здоровье. Регулярный распорядок дня помогает сохранить структуру и избежать чувства опустошенности. Социальная активность — будь то общение, волонтерство или участие в общественных проектах — поддерживает мотивацию и ощущение нужности.