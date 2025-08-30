Почему молодые люди ходят на собеседования с родителями

Зарубежные СМИ первыми заметили странную тенденцию: больше половины людей до 30 лет, устраиваясь на работу, ходят на собеседования с родителями. Что это — инфантилизм молодых или у явления есть иные причины, выясняла «Вечерняя Москва».

© Вечерняя Москва

Молодежь, о которой идет речь, относится к поколению так называемых зумеров, то есть людей, родившихся с середины 1990-х и до середины 2010-х годов. Они выросли в эпоху развития интернета, появления социальных сетей и борьбы за личные границы. Люди более взрослые часто удивляются привычкам и стилю жизни зумеров, и это нередко становится камнем преткновения в общении.

Итак, результаты исследования, проведенного Центром планирования карьеры, показали, что 77 процентов зумеров при устройстве на работу приходят на собеседование с родителями. Для молодых людей родительская поддержка оказывается куда важнее возможности продемонстрировать навыки самостоятельности и произвести впечатление человека ответственного, способного принимать решения и отвечать за них.

Более того, молодые специалисты не только привлекают родителей к собеседованиям, но и приветствуют их присутствие при решении рабочих моментов. Как рассказала «ВМ» руководитель Центра психологии и развития Екатерина Трофимова, для репутации соискателя демонстрация подобной несамостоятельности — большой минус: работодателю стоит задуматься, как же этот человек станет решать нестандартные задачи.

«У таких молодых людей налицо проблемы с личными границами. Они смешивают личное и профессиональное, а это может создавать конфликтную среду на работе», — пояснила психолог.

Конечно, важно прислушиваться к мнению близкого человека, который может что-то подсказать и поддержать. Но это нужно делать, как говорится, еще «на берегу», до собеседования, чтобы не вызывать недоумение у людей.

«Очевидно, детство этих родителей прошло не в тепличных условиях, и теперь они хотят оградить детей от жестокого мира. Но чем больше мы стремимся уберечь ребенка от проблем, тем хуже: встретившись с ними, он окажется безоружен. Кроме того, нельзя забывать о тренде на онлайн-общение, которое дает возможность старательно обдумать ответ и не переживать о том, какую визуальную эмоцию в это нужно вложить. Соответственно, навык быстрого реагирования стирается», — отметила Трофимова.

Иногда стремление родителей участвовать во всех сферах жизни взрослого ребенка доходит до абсурда. К примеру, когда на вопросы рекрутера отвечает не сам соискатель, а его надежный тыл — мама. Но ведь молодежь не может быть полностью осведомлена о нюансах при приеме на работу, скажет кто-то. Верно, но и палку перегибать не стоит.

«За 12 лет работы я часто оказывалась свидетелем ситуаций, когда родители были чрезмерно вовлечены в процесс профориентации и трудоустройства детей, которым уже больше 18 лет. Я бы назвала анекдотичной ситуацию, когда родитель звонит и просит записать на программу профориентации своего 32-летнего сына», — рассказала «ВМ» профориентолог Ната Новоселова.

Вот случай, который особенно запомнился карьерному консультанту. Мать 24-летнего чада не только записала его на встречу со специалистом, но и на протяжении полутора месяца принимала деятельное участие в процессе профориентации, более того, добилась, чтобы ей отправили контакт руководителя сына для возможности контролировать ситуацию. Речь идет о дееспособном человеке, который должен сам проявлять инициативу в таких вопросах. И, на мой взгляд, это говорит об инфантилизации нашего общества, добавила Новоселова.

Прогнозы неутешительны: современная молодежь делегирует свои обязанности другим людям и искусственному интеллекту. Что же ждет это поколение в будущем? Вопрос остается открытым...

«Главная задача любого родителя — воспитать ребенка так, чтобы он к 18-летию чувствовал себя взрослым. Навязчивая гиперопека и включенность родителей во все сферы жизни ребенка не должны стать трендом и частью культуры», — заключила Новоселова.

Но сами представители поколения Z считают, что участие родителей в устройстве на работу помогает более взвешенно принимать решение о трудоустройстве благодаря советам взрослых. Даже если эти советы будут озвучены непосредственно на собеседовании...

«Уровень стресса молодого человека будет значительно меньше, если рядом будет сидеть близкий человек. Кроме того, родители могут задавать рекрутеру неудобные, но важные вопросы», — считает психолог.

Конечно, никто не спорит с тем, что родители как опытные наставники могут и должны дать дельный совет молодому человеку, особенно если он устраивается на свою первую работу. Но необходимо четко понимать, что поддержка родителей не отменяет собственных усилий на пути к успешной карьере.

Прямая речь

Юрий Нестеренко, член экспертного совета Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства:

«За последние годы появилось много инструментов, которые, в том числе, повлияли на необходимость самостоятельного принятия решений представителями молодого поколения. Автоматизация и ИИ делают это за них. Естественно, это накладывает отпечаток на все, что связано с ответственностью. Я тоже часто сталкивался с тем, что у молодых сотрудников подобные проблемы. Они не умеют сами строить логические цепочки и принимать быстрые решения. Конечно, современный рынок труда тоже повлиял на их поведение. Вспомните тренды, задаваемые корпорациями: мы дадим все: страховку, путешествия, еду, спорт, деньги и удаленку — только будьте с нами».

Живут по своим правилам

А вот еще некоторые особенности зумеров, о которых должны знать работодатели при приеме их на работу.

График? Не, не слышал...

Молодое поколение не терпит жестких рамок и ограничений, они хотят работать в своем темпе, когда на них не давят сроки и начальство. Фриланс (от английского freelance — форма занятости, при которой человек работает на себя, выполняя заказы своих клиентов) стал неотъемлемой частью их жизни. Зумеры предпочитают заниматься рабочими делами не с 9:00 до 18:00, а как будет настроение.

Клевое местечко

Перед тем как устроиться на работу, молодежь внимательно изучает отношения между сотрудниками и анализирует характер работодателя. И зачастую стараются найти место, где будет царить больше дружеская, нежели рабочая атмосфера.

Я сегодня из дома, дома?

Конечно, зумеры тоже устраиваются на работу в офисы, но приоритет все же отдают удаленному формату работы, при котором не нужно будет соблюдать дресс-код и восемь часов в сутки находиться под зорким оком начальства.

Еще один тренд у современной молодежи — «злостное выгорание». Эксперты в сфере HR утверждают, что молодые сотрудники используют такие жалобы в качестве аргумента для повышения заработной платы: они постоянно ссылаются на усталость и стресс. «Вечерняя Москва» узнала у врача-психиатра, психотерапевта Евгения Фомина, почему у молодежи в России стало модно жаловаться на жизнь.