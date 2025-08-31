Психолог объяснила, почему у людей искажено восприятие своей внешности

Большинство людей уверены, что выглядят моложе своих ровесников. Но, скорее всего, это не так, даже если окружающие постоянно убеждают в обратном и делают комплименты. От чего зависит восприятие возраста и как моложавая внешность связана с общим состоянием здоровья, разбиралась «Лента.ру».

Выглядеть в 50 на 30

Хорошо выглядеть и быть энергичным можно в 60, в 70 и даже в 80 лет. Совсем другое дело — это выглядеть не на свой возраст. Именно о том, как казаться моложе, в последнее время активно говорят в социальных сетях.

Дискуссия началась с шутки: девушки в TikTok намеренно старили свои лица с помощью маски, а в подписи утверждали, что им 50 лет, но выглядят они на 20. Такие видео моментально набирали тысячи комментариев: каждому хотелось сообщить, что авторы заблуждаются и на вид им намного больше.

Скоро тренд перестал быть шуткой, и люди самого разного возраста на полном серьезе стали выкладывать в интернет свои фото, доказывая, что выглядят младше, чем их ровесники

Подобное заблуждение относительно собственной внешности вполне объяснимо. Психологи давно заметили, что люди не умеют объективно оценивать себя. В 2019 году ученые из Университета Оклахомы в США провели на эту тему исследование.

Они опросили более двух тысяч человек, и оказалось, что почти 60 процентов из них считали, что выглядят моложе ровесников. Еще примерно 30 процентов думали, что их внешность соответствует возрасту, и лишь 6 процентов заявили, что на вид они старше, чем по паспорту.

Психолог клиники «Евроонко» Ольга Парамонова объяснила «Ленте.ру», что оценка собственной внешности — это не просто оценка того, что человек видит в зеркале. На этот вывод влияют десятки социальных и психологических факторов, часть из которых формируется еще в детстве и остается с человеком на всю жизнь.

«Ребенок узнает о мире и о себе от окружающих близких. Он как бы видит отражение себя в глазах родных. Если эти глаза наполнены любовью, то формируется положительный образ себя, если присутствует критика, осуждающие комментарии относительно внешности, то даже у объективно красивого ребенка может возникнуть устойчивое негативное к себе отношение», — объяснила психолог.

«Восприятие себя может соответствовать тому, каков человек на самом деле, но в большинстве случаев оценка подвержена субъективным искажениям», — Ольга Парамонова, психолог.

Как объективно оценить внешность?

Хотя оценить собственную моложавость непросто, окружающие с этой задачей легко справляются. Чтобы приблизительно оценить возраст человека, достаточно одной встречи, а то и беглого взгляда. Правда, ошибки все же случаются. Как рассказывает специалист в области социальной и политической психологии Джей Си Пасс, обычно сбивают с толку косметические процедуры и пластические операции, скрывающие многие признаки старения. Кроме того, взрослые люди, которые одеваются и ведут себя как молодые, автоматически воспринимаются моложе.

Терапевт, доктор медицинских наук, профессор и руководитель клиники внутренних болезней Европейского медицинского центра Светлана Каневская подчеркнула, что внешние признаки молодости напрямую зависят от внутреннего состояния организма.

То есть все, что ассоциируется с юностью, — гладкая и сияющая кожа, красивые волосы, стройная фигура и энергичность — невозможно получить при наличии проблем со здоровьем. Поэтому объективную оценку собственной внешности она посоветовала начинать с медицинского чекапа. Врач выделила семь ключевых пунктов проверки организма на молодость:

Сердечно-сосудистая система. О хорошем состоянии здоровья говорит низкое артериальное давление, хорошая вариабельность сердечного ритма и низкий уровень кальцификации артерий.

Метаболическое здоровье. Нормальная масса тела является еще одним признаком молодости. Также стоит обратить внимание на уровень глюкозы, липидного спектра крови и оценить уровень висцерального жира по биоимпедансу.

Физическая форма. Биоимпедансный анализ также покажет количество мышечной массы в организме. Высокое содержание мышц указывает на молодость и силу человека.

Когнитивные функции. Ясность мышления и хорошая память — важные признаки здоровья и молодости.

Кожа и волосы. Сохраненная эластичность кожи, отсутствие выраженных морщин и здоровые волосы помогают выглядеть намного моложе.

Лабораторные маркеры. Врач посоветовала проверить уровень С-реактивного белка. Он может указать на наличие воспаления в организме. Также она рекомендовала обратить внимание на соотношение гормонов щитовидной железы и половых гормонов.

Молодеющее и молодящееся поколение

Люди, которые на самом деле выглядят намного моложе своих ровесников, встречаются довольно редко. Тем не менее те, кто уверяют, что в 30 выглядят на 20, а в 60 на 45-50 лет, тоже не совсем ошибаются. Психолог Джей Си Пасс объясняет, что современники в целом выглядят намного лучше и свежее, чем их бабушки и дедушки в том же возрасте. Пасс утверждает, что причин у этого много.

«Произошел прорыв в здравоохранении, особенно в части лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Теперь люди не только живут дольше, но и выглядят лучше и моложе», — уверяет эксперт.

К примеру, современная стоматология позволяет всю жизнь сохранять красивую улыбку. При этом еще несколько десятилетий назад здоровые зубы у пожилых были редкостью, а отсутствие некоторых зубов приводило к тому, что овал лица «плыл» уже к 30 годам.

Пасс добавила, что сегодня также прекратилась повсеместная пропаганда курения и употребления алкоголя, улучшился доступ к качественным и разнообразным продуктам питания, а также уменьшился общий уровень хронического стресса

Помимо этого, по мнению психолога, моложавость современников может быть чисто субъективной. Она пояснила, что раньше для молодежи, людей среднего возраста и пожилых была разная одежда. Теперь эти границы стерлись.

«Мода стала более демократичной и инклюзивной для всех возрастов. Люди старшего возраста, следующие модным тенденциям, воспринимаются молодыми», — считает Пасс.

Как остановить погоню за молодостью?

Убежденность в собственной юности и красоте делает человека счастливее независимо от того, действительно ли он выглядит моложе или просто сам верит в это, соглашаются многие специалисты. Поэтому нет ничего плохого в том, что человек прикладывает сознательные усилия для заботы о здоровье и внешности.

Например, как отметила психолог Ольга Парамонова, занятия спортом, медицинские и косметологические процедуры позволяют почувствовать контакт со своим телом, улучшают эмоциональное состояние и дают ощущение покоя.

Однако исследование американских ученых показывает, что забота о себе не гарантирует позитивное восприятие себя. Оказалось, что чем моложе были любители косметических вмешательств, тем чаще они испытывали тревогу из-за старения и ощущали непринятие собственного тела. По мнению Парамоновой, подобные негативные эмоции — это не редкость для людей, которые замечают возрастные изменения.

При этом иногда желание преобразовать себя может стать навязчивым и даже опасным, если учитывать количество вероятных осложнений.

«Такая яростная битва со старением — это не "болезнь", а ее симптом. Кажется, что страшит потеря привлекательности, но за этим стоит куда более глубокий страх — страх смерти», — считает специалистка.

Желание продлить молодость на самом деле является желанием продлить жизнь Ольга Парамонова психолог

Профессор биогеронтологии Ричард Фарагер считает, чтобы выглядеть младше своего возраста и жить лет на 15 дальше ровесников не так трудно как кажется. Достаточно не курить, не злоупотреблять алкоголем, вести активный образ жизни, не иметь ожирения и есть больше овощей и фруктов. Кроме того, было доказано, что люди, считающие себя молодыми, как правило, живут дольше, а те, кто постоянно слышат напоминания о возрасте, чаще жалуются на здоровье и плохое самочувствие.