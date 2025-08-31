Ученый объяснил, почему мозг выбирает ничегонеделание

Каждый день мы сталкиваемся с возбуждающими нервную систему мелочами. С круглосуточным доступом к новостям, электронным письмам и социальным сетям, многие без конца прокручивают ленты, в поисках следующего выброса дофамина или кортизола. Однако эти привычки лишь содействуют стрессу — мозгу нужно отдыхать. Об этом в Conversation пишет Анна Кеньон, старший преподаватель кафедры здоровья населения Университета Ланкашира (Великобритания).

© Телеканал «Наука»

Опасность умственной усталости

Нашему мозгу действительно необходимо немного времени без состояния концентрации. Если вы можете позволить себе побыть, ни на чем сознательно не фокусируясь и позволяя мыслям блуждать, это может снизить стресс и улучшить когнитивные возможности.

Это может быть не так просто, как кажется. Но теория восстановления внимания может помочь научиться давать мозгу пространство для блужданий. Хотя это может показаться просто бездельем, теория подтверждается нейронаукой.

Теория восстановления внимания была впервые предложена психологами Рэйчел и Стивеном Капланами в 1989 году. Они предположили, что время, проведенное на природе, может помочь восстановить концентрацию и внимание.

Они выделили два типа внимания: направленное и ненаправленное. Направленное внимание — это сознательная концентрация, например, учеба или чтение публикации в соцсетях. Ненаправленное внимание возникает, когда мы не стараемся на чем-то сосредоточиться, а позволяя вниманию блуждать естественным образом. Как это происходит, например, во время прогулки под пение птиц.

Без подобного «отвлечения» может возникать «усталость внимания» или «умственная усталость», что усложняет дальнейшую концентрацию, но отвлекающие факторы при этом легче завладевают вниманием.

Распространение смартфонов сегодня затрудняет восстановление мозга. Возможность постоянно подвергать себя интенсивным, захватывающим стимулам оставляет нашему перегруженному мозгу мало места для восстановления.

Научные доказательства

Теория показывает важность моментов, позволяющих мозгу «перезагружаться». Корни теории Капланов уходят в XIX век, к психологу Уильяму Джеймсу, который первым сформулировал концепцию «добровольного внимания», требующего усилий. Идеи Джеймса были связаны с широкой культурной волной романтизма, восхваляющего природу.

Романтические идеи о лечебной силе природы много позже были подтверждены исследованиями. Время на природе связали с понижением уровня стресса, улучшением концентрации, когнитивных функций и психического здоровья. Восстановительные эффекты подтверждаются и нейронаукой. Исследования показали, что активность миндалевидного тела, связанного со стрессом, снижается на свежем воздухе. Одно из исследований выявило связь между пребыванием на природе и улучшением внимания.

Рандомизированное контролируемое исследование с использованием нейроизображения показало снижение стресса у взрослых, которые гуляли по природе, по сравнению с теми, кто гулял в городе. Исследования также показывают, что даже 10 минут ненаправленного внимания может улучшить показатели в когнитивных тестах и снизить усталость внимания. Даже прогулка на беговой дорожке с видом на природу может вызвать этот эффект.

Техобслуживание мозга

Есть много способов проверить теорию восстановления внимания на практике. Найдите зеленое пространство — парк, реку или лесную тропу. Уберите телефон и другие отвлекающие факторы.

Или во время скучных моментов дня не хватайтесь за телефон, а дайте уму немного поблуждать.

Если мозг вновь вовлекается в структурированные задачи, это может быть сигналом, что стоит найти другое место, способствующее расслаблению.

Наблюдая за божьей коровкой или посещая дикие парки, позвольте вниманию быть ненаправленным. Это не лень, это необходимое «техобслуживание» мозга.