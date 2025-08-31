Как можно натренировать эмпатию

Эмпатия — это не врождённая черта, а навык, который можно развить. К такому выводу пришли психологи из Университета Южной Калифорнии. Их исследование, опубликованное в журнале Psychological Science, показало: если человек получает вознаграждение, когда кто-то счастлив, его мозг начинает ассоциировать эту радость с личной выгодой. Со временем это формирует более сильную эмпатическую связь.

Учёные провели серию экспериментов, где участники наблюдали за эмоциями мультипликационного персонажа — например, его радостью от игры с собакой или расстройством из-за падения с велосипеда. После каждой сцены испытуемые видели цифру, обозначающую их личный выигрыш или проигрыш. Оказалось, что те, кто регулярно получал «бонусы» в моменты счастья персонажа, начинали сильнее сопереживать ему — даже когда вознаграждение прекращалось.

«Это социальный вариант классического эксперимента Павлова. Точно так же, как собака учится выделять слюну, когда звонок сигнализирует о еде, наш мозг, возможно, учится чувствовать себя хорошо, когда кто-то другой счастлив», — сказал Леор Хакель, доцент кафедры психологии.

В финальном эксперименте участники выбирали подарки для персонажа, иногда в ущерб собственным баллам. Те, кто ранее связывал его радость с наградой, чаще жертвовали своими интересами, подтверждая: эмоциональное обучение влияет не только на чувства, но и на поступки.