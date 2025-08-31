Какие признаки должны насторожить во время ухаживаний

В соцсети девушка делилась горестной историей. Кавалер, который в начале отношений буквально сдувал с неё пылинки, через три месяца оказался ревнивым и агрессивным типом. Судя по количеству комментариев под постом, ситуация очень распространённая. Кавалер, который во время ухаживаний казался воплощением принца из «Золушки», спустя время превращался в совершенного монстра или даже вовсе исчезал с горизонта без объяснений. Почему это происходит? И можно ли заранее распознать, какое чудовище может скрываться под маской сказочного принца? Мы попытались собрать основные тревожные признаки, на которые стоит обратить внимание во время ухаживаний.

Чрезмерное восхищение

Мужчина обволакивает вниманием и заботой, говорит красивые слова, что ему ни с кем не было так хорошо и т.д, стремится проводить с вами всё свободное время, а в несвободное строчит сообщения с признаниями в любви.

Как бы красиво это ни выглядело, но, скорее всего, долго такие отношения не продлятся. Мужчина либо исчезнет без объяснений, либо объявит о расставании под невнятным предлогом – «ты очень хорошая, дело во мне, я не могу отношения продолжать» и т.д.

Это типичное поведение нарцисса. Он ухаживает по всем законам классических мелодрам. И до тех пор, пока женщина не стала жертвой его чар, он будет галантен и заботлив, восхищён и влюблён. Но стоит ему почувствовать власть над её душой, как он тут же превращается в чудовище. Многие нарциссы потом возвращаются к брошенным спутницам, чтобы вновь ощутить свою власть над ними. После чего опять исчезают.

Стремление же постоянно быть на связи, общаться с вами чуть ли не 24 часа в сутки тоже говорит о том, что вы имеете дело с деструктивной личностью. Он нередко душит заботой, преувеличенным вниманием, его слишком много в вашей жизни. Но за этим скрывается стремление «подсадить» избранницу на себя, чтобы опять же заполучить власть над ней.

Стремительное сближение

Уже на третьем свидании он говорит, что хочет серьёзных отношений, на второй неделе признаётся в любви. Через месяц говорит о свадьбе, знакомится с родителями избранницы и даже может познакомить её со своими. Через полтора месяца предлагает съехаться.

Многие женщины принимают это за наглядное доказательство серьёзности чувств. А на самом деле если избранник на первом же свидании начинает строить планы на совместную жизнь, а через месяц зовёт замуж, радоваться этому точно не стоит. К глубоким чувствам данное поведение никакого отношения не имеет.

Скорее всего, вы имеете дело с невротической личностью. И спустя время всепоглощающая любовь такого мужчины испарится так же стремительно, как и возникла.

Кроме того, такое поведение может быть признаком идеализации. Потому что полюбить человека за такой короткий срок невозможно. Если мужчина говорит, что влюбился с первого взгляда, что вы – женщина всей его жизни и он никогда такую не встречал, это стопроцентный деструктивный признак. Значит, человек полюбил образ, который себе придумал, и через некоторое время, когда он обнаружит, что вы этому образу не соответствуете, он спихнет вас с пьедестала.

Подобное поведение может свидетельствовать о том, что избранник тоже испытывает почти невыносимую потребность слиться с другим человеком как можно быстрее. А значит, в будущем вас ждут нескончаемые приступы ревности и тотальный контроль. Семейная жизнь с таким спутником обернётся кошмаром. В отношениях подобные мужчины эгоистичны, холодны, грубы и очень часто оказываются абьюзерами.

Широкие жесты

Дорогие подарки и шикарные рестораны, корзины цветов каждую неделю в день вашего знакомства, серенады под окнами и т.д., конечно, радуют сердце любой представительницы слабого пола. И в то же время свидетельствуют о психологической неустойчивости кавалера. Как предупреждают специалисты, уравновешенный человек не склонен к резким выпадам – ни слишком позитивным, ни слишком негативным.

За таким поведением может скрываться истероидная или в целом деструктивная личность. Подобным образом мужчина опять же стремится получить власть.

Часто с помощью преувеличенно широких жестов кавалер просто пускает пыль в глаза, пытаясь выдать себя за того, кем он на самом деле не является. Он может изображать из себя крутого бизнесмена, компьютерного хакера, большого художника. А потом оказывается, что он вовсе не так успешен и не способен достичь чего-то серьёзного.

Поэтому, если ухажёр уж слишком старательно демонстрирует свою крутость, следует насторожиться. Надёжный и адекватный мужчина, даже будучи крутым, никогда не станет этим спекулировать.

Несоответствие слов и дел

Враньё в мелочах: должен был сделать, но не смог; обещал устроить сюрприз, а потом просит прощения, что не получилось; уверяет, что любит живопись, а сам Ван Гога от Поля Гогена не отличает и т.д.

Такой обман часто не представляется чем-то опасным, да и обманом-то вроде не выглядит. Однако если у мужчины слова регулярно расходятся с делом, пусть и в мелочах, это тоже неблагополучный признак. Ну а уж если мужчина обещает с три короба, а выполняет лишь сотую часть, то от него точно лучше держаться подальше.

Всё это говорит о его незрелости и неспособности брать на себя ответственность.