Эксперт предупредил о новой схеме мошенничества с сервисами психологов

В сети начали появляться поддельные сервисы психологической помощи, предупредил директор по продукту Staffcop направления инфобезопасности «Контур.Эгида» Даниил Бориславский. О том, что мошенники придумали новую опасную схему для обмана россиян, он рассказал в беседе с «Лентой.ру».

© globallookpress

По словам IT-эксперта, злоумышленники маскируются под горячие линии или Telegram-чаты с психологами. В рекламе или сообщении они обещают бесплатную поддержку: «Психолог 24/7», «Анонимно и без записи», «Помощь пострадавшим в кризисе». Когда пользователь заходит в чат или на сайт, его встречает бот или «консультант». Первые вопросы, которые он задает: «Как вы себя чувствуете?», «Что вас тревожит?» Дальше включается механизм обмана.

Через 10-15 минут разговора человеку выдвигают условие:

«Чтобы продолжить, нужно подтвердить личность или внести символическую оплату. Это возвратный взнос — 200 или 500 рублей», — указал специалист.

Введенные данные карты уходят мошенникам, отметил он.

Существует и второй вариант, при котором жертву просят заполнить «анкету для подбора специалиста» с ФИО, телефоном и местом работы, поделился эксперт.

Третий сценарий выглядит следующим образом: человеку предлагают «подтвердить аккаунт для продолжения работы с ботом» и перебрасывают на фейковую страницу, имитирующую Telegram. Ввод номера и кода из SMS в таком «окне» приводит к краже самой учетной записи мессенджера, предостерег Бориславский.

«Главный прием здесь — эксплуатация эмоциональной слабости. В стрессовом состоянии человек думает не про URL и не про лицензии. Ему нужен кто-то, кто выслушает. И это делает схему даже опаснее: здесь давят на надежду получить поддержку — Даниил Бориславский, IT-эксперт. — Почему это работает? Рынок телемедицины и психологических консультаций вырос в разы, онлайн-сессией никого не удивишь. В кризисные периоды люди ищут помощь срочно, не проверяя источники. А мошенники используют тренд на заботу о ментальном здоровье — тема в повестке, и это повышает доверие».

С помощью анкет и карт злоумышленники собирают цифровой профиль жертвы, который потом может использоваться для шантажа, оформления микрозаймов или целевых атак, обратил внимание Бориславский. В некоторых случаях добыча еще ценнее — полный доступ к Telegram-аккаунту, где есть личная переписка, контакты и данные для дальнейших атак, добавил он.

По мнению эксперта, схема будет только развиваться. Сегодня это чаты и сайты, но в скором времени могут появиться дипфейковые онлайн-психологи, где нейросеть с лицом и голосом известного эксперта будет вести сеанс и в конце попросит «подтвердить карту».

