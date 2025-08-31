Названы шесть вещей, которые нужно знать о тревожности

Тревожность затрагивает миллионы людей по всему миру и влияет на каждого по-разному. Как понять, что вам нужна помощь? Что вообще вызывает тревогу? На эти вопросы ответил доктор Кристиан Джарретт, когнитивный нейробиолог, научный писатель и автор.

Что такое тревога? Она представляет собой эмоциональное состояние нервного ожидания. Часто оно включает негативные и тревожные мысли и физическое беспокойство. Иногда тревога может восприниматься как беспокойство о будущем в целом. Ключевая её особенность в том, что она может спровоцировать избегание чего-либо, из-за чего тревога только укрепится.

Что вызывает беспокойство? Зачастую приступ тревоги начинается с негативных мыслей о предстоящей ситуации: например, об экзамене. Нездоровая тревога настраивает наш организм на реакцию, несоразмерную реальной опасности. Это приводит к тому, что сердце начинает слишком сильно биться, а мышцы - напрягаться. Другие причины тревоги - это травматические переживания в прошлом, которые вызывают страх. Выработку гормонов, связанных со страхом, могут нарушить также некоторые препараты, гипертиреоз.

Какие ощущения возникают при тревожности? Обычно беспокойство вызывает неприятные ощущения и дискомфорт. В основном это связано с физическими симптомами: учащённым сердцебиением, потливостью ладоней, головокружением, дрожью, спазмами в желудке, тошнотой и пр. С психологической точки зрения тревога может спровоцировать поток мыслей, связанных со страхом, и неконтролируемых переживаний.

Когда тревога становится проблемой? Время от времени испытывать тревогу - совершенно нормально. Другое дело, когда она выходит из-под контроля (например, вы настолько волнуетесь во время экзамена, что не можете сосредоточиться) и/или становится хронической и непреодолимой. Ещё она может приводить к избеганию. Например, из-за страха перелётов вы можете полностью отказаться от путешествий за границу.

Является ли тревожность психическим расстройством? Если человек испытывает значительную тревогу чаще, чем обычно, в течение периода более шести месяцев по разным причинам, то ему могут поставить диагноз «генерализованное тревожное расстройство». Есть также различные типы тревожных расстройств, связанные с определёнными ситуациями: социальное тревожное расстройство, паническое расстройство и пр. Формами тревожного расстройства считаются и разные фобии.

Некоторые люди больше склонны к тревожности, чем другие? Люди с высоким нейротизмом чаще всего испытывают частые перепады настроения, стыд, вину и много беспокоятся. При этом известно, что более доверчивые люди менее склонны к беспокойству, как и экстраверты.

