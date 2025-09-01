Психолог перечислил мысли, которые плохо влияют на ментальное здоровье

Эмоциональные проблемы часто имеют свои корни в иррациональных и неконструктивных мыслях. В данном контексте работа с этими аспектами представляет собой важный и продуктивный путь в психологической практике.

© runews24.ru

В комментарии RuNews24.ru психолог Елена Горелова объяснила, как устойчивые ментальные образцы и дисфункциональные убеждения способны превращать нашу жизнь в проблему, и как мы можем с этим справиться.

Ошибки мышления и их последствия

Многие психические расстройства возникают из-за нарушений в когнитивных процессах. Ошибки в мышлении приводят к формированию нелогичных убеждений, максималистских требований и нереалистичных ожиданий, что, в свою очередь, вызывает внутренние конфликты и психологические трудности.

«Когнитивная терапия реконструирует текущую систему убеждений, придавая ей большей реалистичности», — подчеркивает эксперт.

Терапевтический процесс в данном контексте заключается в исправлении этих ошибок и пересмотре убеждений, чтобы сделать их более функциональными.

Обнаружение иррационального мышления

Когда вы испытываете тревогу, гнев или разочарование, важно идентифицировать, какое убеждение провоцирует ваши эмоции. Начните с анализа события, которое вызвало данное чувство, и задайте себе следующий вопрос: «Что я думаю о текущем стрессоре, что вызывает у меня эти эмоции?».

Чтобы помочь вам выявить неконструктивное мышление, Елена Горелова предлагает обращать внимание на следующие сигналы.

Чрезмерная категоричность — вы воспринимаете вещи в черно-белом формате. Если что-то идет не так, вы считаете себя неудачником. Излишняя абстракция — вы обобщаете отдельные случаи с помощью слов «всегда», «никогда», и т.д. Катастрофические ожидания — вы делаете чрезмерные выводы о негативных событиях, игнорируя собственные ресурсы. Неправомерный пессимизм — вы фокусируетесь исключительно на негативе, игнорируя положительные моменты в жизни. Чрезмерная искаженность — вы находите несуществующие факты или интерпретируете намеки как доказательства. Субъективность — вы пренебрегаете объективными данными, опираясь на собственные чувства. Легкомысленность — вы отказываетесь принимать проблемы, подменяя действительность. Идеализм — у вас нереалистичные ожидания в отношении себя и других. Избыточные требования — вы сторонитесь слов «должен» и «обязан», что может привести к страданию. Осуждение — вы формируете критические оценки, не прощая себя и других за ошибки. Ориентированность на комфорт — вы избегаете боли, тем самым игнорируя действительность. Застревание на одной мысли — вы повторяете один и тот же сценарий, пока он не становится доминирующим. Запутанность — ваши мысли несогласованы с реальностью.

По словам Елены Гореловой, наша задача заключается в том, чтобы стремиться к максимально объективному восприятию. Это может стать основой для эффективной работы над личными переживаниями и проблемами.

В заключение, анализируя свои мысли и убеждения, мы можем инициировать изменения в нашем восприятии и эмоциональном состоянии. Эта работа, хоть и трудна, является необходимым шагом на пути к психическому здоровью и внутреннему благополучию.