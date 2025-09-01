Психолог перечислил мысли, которые плохо влияют на ментальное здоровье

Призраки в голове: как иррациональные мысли влияют на наше психическое состояние
Эмоциональные проблемы часто имеют свои корни в иррациональных и неконструктивных мыслях. В данном контексте работа с этими аспектами представляет собой важный и продуктивный путь в психологической практике.
В комментарии RuNews24.ru психолог Елена Горелова объяснила, как устойчивые ментальные образцы и дисфункциональные убеждения способны превращать нашу жизнь в проблему, и как мы можем с этим справиться.
Ошибки мышления и их последствия
Многие психические расстройства возникают из-за нарушений в когнитивных процессах. Ошибки в мышлении приводят к формированию нелогичных убеждений, максималистских требований и нереалистичных ожиданий, что, в свою очередь, вызывает внутренние конфликты и психологические трудности.
«Когнитивная терапия реконструирует текущую систему убеждений, придавая ей большей реалистичности», — подчеркивает эксперт.
Терапевтический процесс в данном контексте заключается в исправлении этих ошибок и пересмотре убеждений, чтобы сделать их более функциональными.
Обнаружение иррационального мышления
Когда вы испытываете тревогу, гнев или разочарование, важно идентифицировать, какое убеждение провоцирует ваши эмоции. Начните с анализа события, которое вызвало данное чувство, и задайте себе следующий вопрос: «Что я думаю о текущем стрессоре, что вызывает у меня эти эмоции?».
Чтобы помочь вам выявить неконструктивное мышление, Елена Горелова предлагает обращать внимание на следующие сигналы.
- Чрезмерная категоричность — вы воспринимаете вещи в черно-белом формате. Если что-то идет не так, вы считаете себя неудачником.
- Излишняя абстракция — вы обобщаете отдельные случаи с помощью слов «всегда», «никогда», и т.д.
- Катастрофические ожидания — вы делаете чрезмерные выводы о негативных событиях, игнорируя собственные ресурсы.
- Неправомерный пессимизм — вы фокусируетесь исключительно на негативе, игнорируя положительные моменты в жизни.
- Чрезмерная искаженность — вы находите несуществующие факты или интерпретируете намеки как доказательства.
- Субъективность — вы пренебрегаете объективными данными, опираясь на собственные чувства.
- Легкомысленность — вы отказываетесь принимать проблемы, подменяя действительность.
- Идеализм — у вас нереалистичные ожидания в отношении себя и других.
- Избыточные требования — вы сторонитесь слов «должен» и «обязан», что может привести к страданию.
- Осуждение — вы формируете критические оценки, не прощая себя и других за ошибки.
- Ориентированность на комфорт — вы избегаете боли, тем самым игнорируя действительность.
- Застревание на одной мысли — вы повторяете один и тот же сценарий, пока он не становится доминирующим.
- Запутанность — ваши мысли несогласованы с реальностью.
По словам Елены Гореловой, наша задача заключается в том, чтобы стремиться к максимально объективному восприятию. Это может стать основой для эффективной работы над личными переживаниями и проблемами.
В заключение, анализируя свои мысли и убеждения, мы можем инициировать изменения в нашем восприятии и эмоциональном состоянии. Эта работа, хоть и трудна, является необходимым шагом на пути к психическому здоровью и внутреннему благополучию.