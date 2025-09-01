«Касперинг»: что это такое

Мягкий «гостинг»: что означает слово «касперинг» и когда оно уместно
Молодое поколение придумало множество новых терминов, которые описывают те или иные явления в романтических отношениях. Например, «касперинг», который можно спутать с «гостингом» и «мостингом», однако эти понятия отличаются друг от друга. Что такое «касперинг» и по отношению к чему используют это слово — в материале «Вечерней Москвы».
Что означает слово «касперинг»
«Касперинг» — это явление, при котором партнер или потенциальный партнер мягко и постепенно сводит общение на нет.
Слово произошло от имени приведения Каспера — главного героя одноименного фильма. Каспер — дружелюбный призрак, поэтому и это явление назвали «касперинг». Тот, кто им занимается, зачастую ведет себя дружелюбно и вежливо, однако постепенно, словно призрак, «исчезает» из жизни человека.
Когда уместно использовать
«Касперинг» — это более мягкая форма «гостинга», ведь при первом явлении общение сходит на нет постепенно, а при втором — резко и внезапно.
Примеры употребления
- «Мне казалось, что у нас все хорошо, но со временем я стал понимать, что она занимается касперингом»;
- «У нас был роман, однако он постепенно стал все реже со мной общаться. Это был касперинг»;
- «Не занимайся касперингом. Лучше скажи прямо, что твоя влюбленность прошла».