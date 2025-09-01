«Касперинг»: что это такое

Молодое поколение придумало множество новых терминов, которые описывают те или иные явления в романтических отношениях. Например, «касперинг», который можно спутать с «гостингом» и «мостингом», однако эти понятия отличаются друг от друга. Что такое «касперинг» и по отношению к чему используют это слово — в материале «Вечерней Москвы».

Что означает слово «касперинг»

«Касперинг» — это явление, при котором партнер или потенциальный партнер мягко и постепенно сводит общение на нет.

Слово произошло от имени приведения Каспера — главного героя одноименного фильма. Каспер — дружелюбный призрак, поэтому и это явление назвали «касперинг». Тот, кто им занимается, зачастую ведет себя дружелюбно и вежливо, однако постепенно, словно призрак, «исчезает» из жизни человека.

Когда уместно использовать

«Касперинг» — это более мягкая форма «гостинга», ведь при первом явлении общение сходит на нет постепенно, а при втором — резко и внезапно.

Примеры употребления