Эксперты ответили, стоит ли запрещать приложения для знакомств

В России предложили запретить приложения для знакомств, потому что подобные сервисы противоречат концепции традиционных ценностей и помогают мошенникам обманывать людей. «Вечерняя Москва» выясняла, необходимо ли запретить приложения для знакомств в РФ и могут ли они развращать пользователей.

Не противоречат традиционным ценностям

По мнению психолога Натальи Наумовой, приложения для знакомств помогают людям обрести вторую половинку, когда у них нет возможности познакомиться вживую.

«Современная жизнь очень динамична, и у людей в больших городах не остается времени знакомиться на улице. Поэтому люди привыкли знакомиться со второй половинкой в приложениях, заранее узнавая интересы, хобби и намерения, чтобы понимать, есть ли смысл тратить время на очную встречу», — пояснила Наумова.

Она также отметила, что с помощью приложений для знакомств люди часто встречают вторую половинку и впоследствии создают семьи, что соответствует концепции традиционных ценностей.

Нужно быть осторожными

Однако надо понимать, что в приложениях для знакомств контингент пользователей разнообразен и нет никакой гарантии того, что человеку попадется достойный кандидат, напомнила Наумова.

«Иногда люди действительно не заботятся о нормах поведения и ведут себя в Сети очень развязно. Но, как правило, приложения для знакомств предназначены для людей старше 18 лет, которые уже умеют анализировать поведение и отсеивать неподходящих кандидатов. И так как большому количеству людей все же удается создать семью, познакомившись в приложении, лишать их этой возможности было бы глупо», — пояснила психолог.

Пропаганда проституции и разгул мошенников

В свою очередь депутат Госдумы Виталий Милонов считает, что действующие приложения для знакомств не дают возможности задавать необходимые фильтры по подбору кандидатов, что не соответствует концепции традиционных ценностей.

«Сама идея приложений для знакомств не виновата. В принципе, подобного рода услуги и сервисы имеют право на существование. Но в этих приложениях нет возможности фильтровать добропорядочных людей. Сейчас приложения для знакомств являются бесплатными площадками, рекламирующими услуги проституток или содержанок, причем всех полов, что искажает понятие традиционных ценностей», — пояснил Милонов.

Он предложил не запрещать приложения для знакомств, а запустить российский сервис, где было бы легче найти достойных кандидатов для создания семьи.

«Я давно продвигаю идею создания отечественного сервиса для знакомств, где требовалось бы подтверждение подлинности учетной записи и того, что ее создает реальный человек, а не контора по продвижению проституток. Ведь желающие познакомиться в Сети не хотели бы нарваться на людей, которые состоят в официальных отношениях (браке). Однако современные сервисы не обладают такой возможностью», — высказался депутат.

Наличие фильтров позволило бы гарантировать защиту чести и достоинства людей, отметил Милонов:

«Предположим, девушка все свое время проводит на работе в женском коллективе, не ходит на дискотеки и в рестораны, но хочет познакомиться с достойным человеком и построить семью. Для этого девушка регистрируется на сайте знакомств, а там ей пишут не достойные кандидаты, а женатые мошенники. Ну это же просто свинство», — считает парламентарий.

Поэтому необходимо создать приложение, где можно было бы устанавливать фильтр отсутствия задолженностей по алиментам или судимости, чтобы защитить достойных девушек от нежелательных знакомств, заключил он.

