Эксперт объяснил, почему люди заводят служебные романы

Генерального директора Nestle Лорана Фрекса отправили в отставку из-за романтических отношений с подчиненной. Совет директоров принял такое решение, потому что связь «противоречит кодексу делового поведения». Фрекс проработал в компании 39 лет, 20 из которых был гендиректором. Теперь же в Nestle в отношении его деятельности проводится расследование. Но всегда ли любовь приводит к служебным романам? Почему они возникают и стоят ли карьеры, «Вечерняя Москва» узнала у экспертов.

© unsplash

Почему возникают служебные романы

У «любви» есть цена

По словам психолога Натальи Наумовой, когда отношения начинают завязываться у сотрудников, это не всегда про любовь. В некоторых случаях это про потребность достичь каких-то личных целей, например продвижения по карьерной лестнице.

«Например, мужчине в возрасте легче привлечь к себе молодую девушку, которая никогда бы не обратила на него внимания, если бы он не занимал высокий пост и не имел определенного статуса в профессиональной среде. Теперь же он может предложить ей продвижение по карьерной лестнице или повышение зарплаты. Получается, что служебные роли переплетаются с межличностными и половыми. В такой паре сходятся не просто мужчина и женщина, а ряд других социальных ролей. Выстраиваются не настоящие отношения, а искусственные, с дополнительной выгодой», — рассказала эксперт.

Проблемы в семейной жизни

Кроме того, служебные романы часто возникают у женатых и замужних сотрудников, у которых есть проблемы в семейной жизни, продолжила психолог:

«Человек приходит на работу и видит большое количество людей противоположного пола, с которыми можно легко и беззаботно общаться. В таком случае проблемы в семье отходят на задний план, их можно не решать. Но это лишь временно. Как только кризис пройдет и супруги наладят отношения, видеть любовника или любовницу в офисе уже не захочется. И им приходится менять место работы».

Кризис среднего возраста

Также служебные романы часто заводят мужчины, у которых наступает кризис среднего возраста, отметила эксперт.

«Они считают, что их молодость проходит и нужно успеть еще проверить свою привлекательность у противоположного пола, завести молодую любовницу. Но, когда гормоны успокаиваются, в большинстве случаев мужчина понимает, что совершил ошибку, и избавляется от сотрудницы-любовницы, если он ее руководитель», — подчеркнула собеседница «ВМ».

Бывают и исключения, хотя есть одно «но»

Однако бывает, что сотрудники действительно искренне влюбляются друг в друга, потому что много времени проводят вместе на работе. Они присматриваются друг к другу, выполняют совместные рабочие задачи, и появляется любовный интерес, потому что им нравится, как они справляются с определенными сложностями вместе. Но и в таком случае построить крепкие отношения удается единицам, предупредила психолог:

«Служебные романы часто вспыхивают как яркая искра — много интереса и восторга. Но потом так же стремительно угасают. Люди начинают осознавать, что на самом деле это была не любовь, когда начинают строить отношения за пределами офиса и узнают друг друга ближе».

Почему служебный роман обречен на провал

По мнению психиатра, психотерапевта, сексолога Алексея Вилкова, особенностью служебных романов является то, что партнеры видят друг друга в основном на работе и мало времени проводят вместе, поэтому у них нет проблем с бытом, несовместимостью характеров. Но в дальнейшем они сталкиваются с реальностью, и отношения заканчиваются.

«У них возникает иллюзия, что партнер идеален. Но это, конечно, не так. Например, если мужчина уходит из семьи и создает отношения с коллегой, то после формирования устойчивой связи партнеры начинают видеть минусы друг друга. В таких ситуациях большинство мужчин понимают, что с супругой было лучше, проще, комфортнее. У них возникает разочарование, и наступает кризис в новых отношениях. И служебный роман быстро заканчивается. Иллюзия служебного романа заключается в том, что партнеры не знают по-настоящему друг друга. Это приводит к самообману и краху», — объяснил специалист.

Чем опасны служебные романы

Если женатый сотрудник вступил в связь с коллегой и этот роман разоблачат, то он может потерять и семью, и отношения с коллегой. Также сотрудников могут уволить, если в компании запрещено строить личные отношения между работниками.

«Если в компании по уставу запрещены служебные романы, сотрудникам приходится скрывать свои отношения. Но рано или поздно их рассекречивают. Это приводит к большим проблемам и даже к увольнению с работы», — предупредила Наумова.

Если пара расходится, то у мужчины и женщины остается неприятный осадок. Бывшим возлюбленным становится тяжело находиться рядом друг с другом и продолжать вместе работать.

«Во многих компаниях не зря запрещены служебные романы, потому что придется терять сотрудников. Да и качество работы падает, потому что они хуже выполняют служебные обязанности, отвлекаются от поставленных задач», — объяснила собеседница «ВМ».

Между тем в России предложили запретить приложения для знакомств, потому что подобные сервисы «противоречат концепции традиционных ценностей и помогают мошенникам обманывать людей». «Вечерняя Москва» выясняла, необходимо ли запретить приложения для знакомств в РФ и могут ли они развращать пользователей.