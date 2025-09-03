Психолог объяснила склонность россиян к ночному шопингу на маркетплейсах

Стресс и психологическая нестабильность могут выступать причиной импульсивных покупок россиян на маркетплейсах в ночное время. Об этом «Москве 24» рассказала психолог Наталья Наумова.

По ее словам, подобные действия выступают как способ поднять настроение после тяжелого дня или переутомления, как заедание или употребление алкоголя. Чтобы справиться с этим, она посоветовала обратиться к специалисту и выяснить, как разобраться с сильными переживаниями.

«В противном случае может сформироваться зависимость. Человек станет покупать очень много ненужных вещей, тратить приличные суммы, при том что основная потребность не будет удовлетворена. А опустошенность и чувство вины начнут провоцировать новые потребности в импульсивных покупках», — предупредила Наумова.

Данные опросов ЮMoney, с которыми ознакомилась «Газета.Ru», показали, что 75% россиян хотя бы раз покупали товары или услуги онлайн в промежуток с 23:00 до 6:00 часов. Этот показатель демонстрирует рост: год назад таких «ночных покупателей» было всего 60%. При этом доля тех, кто никогда не совершал покупки ночью, сократилась почти вдвое — с 41% до 25%.