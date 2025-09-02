Как поддержать эмоциональное равновесие в осенний период

Многие люди замечают ухудшение настроения и появление хандры с приходом осени, когда погода становится более холодной и пасмурной, отметила врач-психотерапевт Ирина Крашкина.

По словам специалиста, это связано с уменьшением светового дня и сокращением количества солнечного света, что приводит к снижению уровня гормонов, таких как серотонин и мелатонин. Эти гормоны влияют на настроение и сон, и их недостаток может вызывать апатию, депрессию и даже сезонное аффективное расстройство (САР).

Чтобы поддерживать эмоциональное равновесие в этот период, Крашкина рекомендует включать в свой распорядок дня больше активностей на свежем воздухе, особенно в солнечные дни. Физическая активность, такая как спорт, способствует выработке эндорфинов, которые улучшают настроение.

Кроме того, доктор подчеркивает важность сбалансированного питания, богатого витамином В, магнием и жирными кислотами омега-3. Эти элементы помогают повысить настроение и уровень энергии, сообщает РИАМО.

«А создание уютной домашней атмосферы с приятными занятиями и освещением также может помочь легче пережить осенний период», – заключила психотерапевт.

Чтобы избавиться от легкой усталости или временных эмоциональных спадов в осенний период, психологи рекомендуют такие простые методы, как: поездки на солнечные курорты, ношение яркой одежды, занятия спортом, шопинг, сладости, физическая активность, прогулки на свежем воздухе, и расслабляющие процедуры.