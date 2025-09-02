Специалист объяснил, как нужно отдыхать, чтобы полностью восстановиться

Современная реальность накладывает свои требования: постоянный шум, избыток информации, необходимость заниматься несколькими делами одновременно. В этом мире тишина становится истинной роскошью, дефицитным ресурсом, за которым мы все чаще стремимся, иногда даже не осознавая этого.

© runews24.ru

Велнес-директор первого в России отеля тишины «Мира Силентиум» и эксперт в области ментального здоровья Елена Баскакова рассказала RuNews24.ru, почему отдых в тишине так важен для нашего самочувствия и как его правильно организовать.

На сегодняшний день тишина представляет собой нечто большее, чем простое отсутствие звуков. Это состояние покоя как внешнего, так и внутреннего, которого становится все труднее достичь в условиях современной жизни. Это проблема становится все более осязаемой, ведь ухудшение ментального здоровья — это не просто слова, а реальность, подтвержденная множеством исследований. Но хорошая новость заключается в том, что с этим можно бороться. Одним из наиболее действенных методов является именно тишина.

«Каждый из нас хоть раз в жизни испытывал потребность побыть в одиночестве, отключив телефон и закрывшись от всего мира. Интуитивно мы ищем ту самую тишину, которая необходима нашему мозгу для перезагрузки. Во время тишины активность нейронов замедляется, позволяя им восстановиться после интенсивной работы. Это своего рода сон, но для мозга. Она дает отдых сенсорным органам, постоянно перегруженным информацией, позволяя им восстановить свою чувствительность. Представьте, что вы постоянно находитесь в ярко освещенной комнате, а потом, наконец, попадаете в полумрак – глазам нужно время, чтобы адаптироваться. То же самое происходит и с нашим мозгом в тишине», — пояснила эксперт.

Кроме того, тишина помогает упорядочить поток мыслей, расставить приоритеты и принять взвешенные решения. Вспомните, как сложно сосредоточиться на чем-то важном, когда вокруг шум и гам. А в тишине все становится яснее, как будто туман рассеивается.

«Гормоны счастья» и тишина: какая связь?

Все мы слышали о «гормонах счастья» – эндорфинах. Так вот, именно в тишине их выработка увеличивается, что улучшает настроение и вызывает чувство благополучия. Когда мы находимся в состоянии покоя и умиротворения, организм начинает активно вырабатывать эти гормоны, что положительно сказывается на нашем эмоциональном состоянии.

Как тишина влияет на физическое здоровье?

Ментальное и физическое здоровье неразрывно связаны, и забота о психическом благополучии – это важное условие для поддержания физического здоровья и долголетия. Все слышали о психосоматике – взаимосвязи между умом и телом, а также о том, как наши эмоции, мысли и поведение могут влиять на наше физическое здоровье. Психосоматика исходит из принципа, что тело и разум – это единая система, в которой все взаимосвязано. Любое заболевание может иметь психосоматический компонент. Значит, влияя на психику, создавая для нее условия тишины, мы воздействуем и на наше тело.

Тишина – это удивительно простой, но мощный механизм поддержания и улучшения самочувствия человека. Её эффективность обусловлена прямым воздействием на различные аспекты работы мозга и психики, и, как следствие, – тела. Она не требует больших усилий или затрат, но способна принести огромную пользу. Регулярное использование тишины в качестве инструмента заботы о себе может значительно улучшить качество жизни.

Как интегрировать тишину в повседневную жизнь?

Не обязательно уезжать в глушь, чтобы ощутить целительную силу тишины. Начните с малого: выделите 15-20 минут в день, чтобы просто посидеть в тишине, без телефона и телевизора. Можно попробовать медитацию, прогулку в парке или просто чтение книги в тихом уголке. Важно создать для себя островок покоя, где вы сможете отдохнуть от внешнего мира и прислушаться к себе.

Помните, что тишина – это не просто отсутствие звуков, это состояние внутреннего покоя и гармонии. И чем чаще вы будете практиковать «тихие» моменты в своей жизни, тем лучше будет ваше самочувствие и общее качество жизни.