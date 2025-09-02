Психологи выяснили, как имя влияет на успех в поиске работы

Плавное и мягкое звучание имени соискателя может давать неожиданные преимущества при трудоустройстве. К такому выводу пришли авторы нового исследования, изучившего, как звуковой символизм порождает у работодателей предвзятость при наборе сотрудников.

© Naukatv.ru

Оказалось, что людей с такими именами, как Рене, Лиам или Ноэль, которые содержат мягкие, плавные согласные звуки, с большей вероятностью наймут на определенные должности, нежели обладателей имен вроде Грета, Тейт или Криста, включающих более резкие звуки.

Исследование в журнале Acta Psychologica стало очередным доказательством влияния несущественных, казалось бы, факторов — в том числе имени — на впечатление о соискателях, даже если работодатели располагают ограниченной информацией о конкретном кандидате. Более того, оно дополнило растущее число свидетельств предвзятости, выходящей за рамки классовых или расовых стереотипов.

Ученые составили объявления о вакансиях, в которых требовался кандидат с высоким уровнем одного из шести личностных факторов: честность-смирение, эмоциональность, экстраверсия, доброжелательность, добросовестность и открытость опыту.

Участников исследования попросили выбрать, кого нанять на каждую должность, из пар кандидатов, имена которых были специально подобраны с акцентом либо на звонких, либо на глухих смычных согласных.

Результаты четырех экспериментов оказались схожими: кандидаты с более плавно звучащими именами воспринимаются более подходящими для работы, требующей честности, эмоциональности, доброжелательности и открытости. С другой стороны, имена с более «резким» звучанием, такие как Тейт или Криста, оцениваются как более экстравертные.

Звуковой символизм

Такое суждение, по-видимому, основано на звуковом символизме — психологическом феномене, когда люди связывают определенные речевые звуки с конкретными характеристиками или формами.

В качестве иллюстрации в исследовании приведен эффект буба/кики — соответствие, которое человеческий разум устанавливает между звуковым образом слова и геометрической формой объекта, пример синестезии звука и формы. Люди из разных языков и культур ассоциируют «буба» с круглыми формами, а «кики» — с заостренными и колючими.

Похоже, этот эффект распространяется и на реальные имена. В более ранних исследованиях люди соотносили такие имена, как Боб, с круглыми силуэтами, а Кирк — с остроконечными. Они также приписывали этим именам разные черты личности, хотя фактических различий в данных о характерах более 1000 человек не было.

В данном исследовании это было отражено через использование пар имен, таких как Молли и Кэти или Лиам и Тейт. Даже когда была доступна информация только об именах, участники последовательно выбирали человека с более плавно звучащим именем.

Эффект сохранялся — хотя и в меньшей степени — когда в последующих экспериментах добавлялись фотографии и видеоинтервью, то есть звуковой символизм все еще играет роль, даже когда присутствует другая информация.

Подобная подсознательная предвзятость может дополнительно осложнить и без того во многом несправедливую практику найма.