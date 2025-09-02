Психиатр объяснил миллиард людей с психическими расстройствами

За ними стоят маркетинговые и финансовые интересы, а не достоверные исследования.

Наличие ментальных расстройств не связано с уровнем жизни, в основном это обусловлено генетикой. Таким мнением в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» поделился психотерапевт высшей категории Александр Федорович.

«Я считаю, что это заявление огульное, потому что предположить, что ВОЗ провела тотальное исследование по всей планете, кажется неким сгущением красок, которое предполагает в последующем финансовые акции. Фонд, который собирает потом на это деньги, которые неизвестно как потом реализуются. Уверенности в том, что это действительно так, у меня нет. Я полагаю, что это однозначно гипердиагностика, которая предполагает какие-то маркетинговые исследования и финансовые движения. И это полная ерунда, потому что наличие психических расстройств никак не коррелирует с уровнем жизни, это скорее коррелирует с генетикой».

Ранее стало известно, что более миллиарда людей по всему миру страдают психическими расстройствами. Это 14% населения планеты, или каждый седьмой человек, говорится в докладе Всемирной организации здравоохранения.

«Большинство из них проживают в странах с низким и средним уровнем дохода. К числу наиболее распространённых относятся тревожные и депрессивные расстройства. Почти половина психических расстройств начинает проявляться в возрасте до 18 лет», — отмечают эксперты ВОЗ.

Сообщается, что мужчины чаще страдают синдромом дефицита внимания и гиперактивности и расстройствами аутистического спектра. У женщин больше выявляют тревожные, депрессивные и пищевые расстройства.