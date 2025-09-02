«Редкий гость». Перечислены главные враги женского оргазма

Оргазм — естественная часть сексуальной жизни, но далеко не каждая женщина достигает его регулярно. Исследования показывают: около 30–40% женщин сталкиваются с трудностями в получении оргазма, и это не всегда связано с «несовместимостью партнеров». Причины могут быть физическими, психологическими или комплексными, а решение чаще всего требует внимания к себе, телу и отношениям. Главное — перестать воспринимать это как «неисправность» и рассматривать проблему с точки зрения здоровья и комфорта. Сексолог Ольга Василенко рассказала о ключевых факторах, из-за которых женский оргазм может быть недосягаем.

© unsplash

Недостаточная прелюдия и стимуляция

Женщины физиологически дольше возбуждаются, и короткая прелюдия часто не дает телу «разогнаться». Исследования подтверждают, что большинству женщин требуется минимум 15–20 минут ласк, чтобы достичь пика возбуждения.

«Если партнер не уделяет этому внимания или сама женщина стесняется озвучить желания, оргазм становится редким гостем. Решение — честный разговор о своих потребностях и эксперимент с различными техниками стимуляции, включая клиторальную. Помогает также изучение своего тела: мастурбация и секс-игрушки помогают понять, что именно приносит удовольствие», — объясняет эксперт.

Психологические барьеры и стресс

Стресс, усталость, тревожность и неуверенность в себе напрямую снижают сексуальное желание. Тело реагирует напряжением мышц и недостаточным кровотоком к гениталиям, что затрудняет оргазм. Кроме того, прошлые негативные опыты или страх оценки могут сделать интимную близость источником давления, а не удовольствия. Работа со стрессом, практики релаксации, психотерапия и открытые беседы с партнером помогают снять эти блоки. Иногда полезно начать с простого: больше сна, отдыха и заботы о теле, чтобы вернуть себе ощущение комфорта.

Медицинские причины и гормональные изменения

Гинекологические заболевания, низкий уровень эстрогена или тестостерона, хронические болезни, а также прием некоторых лекарств (например, антидепрессантов) могут снижать чувствительность. После родов и в период менопаузы женщины часто сталкиваются с сухостью и дискомфортом, что делает оргазм сложнее.

«Регулярные визиты к врачу и анализы помогают выявить скрытые причины. Сегодня есть множество решений: от корректировки лечения и гормональной терапии до специальных лубрикантов и физиотерапии. Главное — не откладывать визит к специалисту, если ситуация длится месяцами», — подчеркивает врач.

Отсутствие знаний о своем теле

Многие женщины не знают анатомию своей половой системы и ориентируются только на проникновение, игнорируя, что 70–80% женщин достигают оргазма именно через стимуляцию клитора. Недостаток сексуального образования приводит к разочарованию и комплексу «со мной что-то не так». Полезно читать научно-популярные материалы и изучать собственное тело. Практики осознанности, дыхательные техники и упражнения Кегеля помогают лучше ощущать мышцы таза и усиливать оргазм.

Рутинизация отношений

Даже в здоровых парах оргазм может исчезнуть из-за однообразия и привычки. Психологи отмечают, что сексуальное желание поддерживают новизна, игры и чувство эмоциональной близости. Попробуйте менять сценарии близости: новое белье, ролевые игры, совместный просмотр эротики или использование игрушек. Помогает также качественный отдых вдвоем, чтобы восстановить эмоциональный контакт. Осознанный подход к сексу превращает его из рутинной «обязанности» в процесс удовольствия для обоих.