Врач объяснил, почему после залипания в соцсетях чувствуется опустошение

В последнее время все чаще активные пользователи социальных медиа жалуются на усталость, ухудшение памяти и настроения. Феномен опустошения после просмотра ленты — это нейробиологическая реакция на перегрузку информацией и истощение дофаминовой системы мозга, рассказала «Газете.Ru» врач-невролог «СМ-Клиника» Ксения Арифджанова.

© unsplash

«Принцип работы социальных сетей основывается на переменном подкреплении. Человек листает ленту, просматривает контент и неожиданно получает репост или простое уведомление. Такое внезапное подкрепление активирует прилежащее ядро — участок мозга, получающий информацию от дофаминовых нейронов и участвующий в таких процессах как получение удовольствия, ощущение вознаграждения и даже формирование зависимости. Мозг расценивает цифровой сигнал от социальной сети как нечто ценное, и ожидание еще одного такого сигнала заставляет пользователя дольше оставаться онлайн, теряя счет времени», — объяснила Арифджанова.

По ее словам, каждый лайк, каждое движение пальцем по экрану только кажутся нам простыми и ничего не значащими действиями. В реальности же все это — сложные процессы и постоянно переключающиеся задачи, требующие осмысления и соответствующих сигналов от лобных долей головного мозга. Постоянный поток информации, новостей и уведомлений только усложняет работу для нервной системы, ведь все, что было прочитано и просмотрено, требует осмысления и реакции.

Как рассказала врач, исследования в области влияния информационной нагрузки на психику и когнитивные показатели ведутся с двадцатого века. Так, например, австралийский нейрофизиолог Джон Свеллер еще в 1988 году создал теорию когнитивной перегрузки, согласно которой быстрое потребление большого объема информации приводит к потере продуктивности, истощению памяти и внимания. Современные нейробиологические исследования подтверждают — в коре мозга накапливаются продукты метаболизма, и именно они временно угнетают нейронные связи и сигнализируют об «усталости» мозга.

«Цель современных медиа — получить внимание человека любой ценой, и порой для этого используется негативный контент, вызывающий более яркую реакцию. Более того, соцсети и интернет-ресурсы способны автоматически настраиваться под запросы конкретного пользователя, и даже один лайк способен поменять содержание всей новостной ленты. Привычка без конца прокручивать негатив связана с повышением уровня тревожности и работает по принципу замкнутого круга: плохие новости заставляют человека переживать, искать информацию и все глубже погружаться в негатив, выкручивая тревогу на максимум», — продолжила невролог.

На фоне этого, по ее словам, наблюдается такой феномен как медиабулимия, то есть компульсивное потребление новостей и контента. При этом из-за большого объема информации и перегрузки нервной системы человек теряет способность фильтровать информацию, страдают внимание, концентрация, возникает утомление и головные боли.

Кроме того, как обратила внимание специалист, даже позитивный контент может быть вреден для настроения и самооценки. Идеальные кадры, яркость, большое количество отредактированных фотографий неизбежно приводят человека к сравнению своей жизни с тем, что он видит в социальной сети. Такие сравнения не являются объективными, но способны приводить к ухудшению самооценки, настроения и даже эмоциональному выгоранию.