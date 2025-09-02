Врач рассказал, почему мужчины в отношениях более успешны

Есть убеждение, что мужчины, которые состоят в стабильных отношениях или браке, более успешны в карьере. Им свойственны спокойствие, эмоциональное равновесие и рациональный взгляд на мир, потому что за их спиной есть спутница, которая может поддержать и помочь преодолеть трудности. «Вечерняя Москва» обсудила с экспертами, почему мужчины в стабильных отношениях более успешны в бизнесе и работе.

Женщина мотивирует и помогает

По словам психиатра, кандидата медицинских наук Елизаветы Жестковой, зачастую у мужчин появляется потребность развиваться, когда рядом с ним появляется спутница или семья, потому что в них просыпается «первобытный добытчик».

«Когда у человека есть любимая женщина и дети, он замотивирован зарабатывать и строить карьеру, потому что ему хочется сделать их жизнь лучше. Людям со здоровой психикой действительно нужен человек и гармоничные отношения, чтобы двигаться вперед, достигать поставленных целей и повышать жизненные запросы», — пояснила врач.

Она добавила, что женщины с легкостью способствуют внутреннему росту мужчины, так как проявляют внимание к его жизни, карьере и достижениям, а главный плюс таких отношений заключается в поддержке.

«Когда она верит в своего партнера, ему хочется сделать даже больше, чем он планировал, потому что мужчина знает, что его спутница это оценит. Но при этом важно не попрекать его в неудачах, которые тоже могут случаться на пути к успеху. Потому что принцип кнута в случае с мужчинами работает не очень хорошо», — сказала Жесткова.

Семья равно стабильность

В свою очередь семейный психолог Андрей Зберовский рассказал, что семья — это всегда стабилизирующий фактор для мужчин, который положительно сказывается на карьере и других сферах их жизни.

«Одинокие мужчины в отдельных случаях тоже способны добиваться больших успехов, но они чаще сталкиваются с преградами в виде зависимостей и опасных увлечений, потому что им нужен способ удовлетворить себя, а рядом нет женщины, которая может в этом помочь. Со временем такие увлечения не только рушат карьеру, но и ломают жизнь», — сообщил специалист.

Наличие же стабильных отношений мотивирует мужчину развиваться духовно и материально еще и по той причине, что он закрывает свою потребность в интимной близости:

«Мужчины в отношениях регулярно занимаются сексом, поэтому их гормональный фон стабильнее, чем у одиноких мужчин, что тоже влияет на уровень энергии и работоспособность. При этом в их голове есть понимание, что интимная близость рано или поздно приведет к детям, а это — дополнительные затраты, которые должен закрыть он».

По мнению Зберовского, мужчины, у которых есть семья, также более стабильны, потому что у них есть обязательства перед другими людьми, в частности, ему необходимо:

содержать семью;

поддерживать здоровую психологическую атмосферу дома;

зарабатывать деньги.

«Женщина и наличие семьи позволяет укрепить внутренний стержень мужчины. Когда у человека есть семья, он находит способы преодолевать любые трудности, бороться с ленью. Потому что чтобы чего-то достичь, необходимо заставлять себя делать что-то. Влюбленный мужчина быстрее заставляет себя шевелиться», — заключил специалист.

Между тем более стабильные отношения свойственны тем парам, где партнеры позволяют себе сплетничать друг с другом. Почему взаимные секреты укрепляют отношения, «Вечерняя Москва» выясняла с психиатром, психотерапевтом Алексеем Вилковым.