Осеннее поведение: как избежать хандры и найти новые цели

Осень оптимальное время для духовного и психологического восстановления. Такое мнение высказала врач-психотерапевт Ирина Крашкина.

По ее словам, осень это время размышлений и переосмыслений, которое может подарить немало положительных моментов. Крашкина рекомендует использовать осенние месяцы для постановки новых жизненных целей и переоценки своих желаний. Прогулки по осенним улицам, парковым зонам и лесам помогают расслабиться и улучшить настроение.

Осень это также удобный период для освоения новых увлечений, таких как чтение, рукоделие или кулинария. Время, проведенное на свежем воздухе, позволяет восстановить внутренний баланс и позитивное отношение к жизни, пишет РИАМО.

