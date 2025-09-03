Парам назвали необычный способ вывести сексуальную жизнь на новый уровень

Улучшить сексуальную жизнь и вывести ее на новый уровень поможет взаимная мастурбация, уверяет сексолог Джулия Джанерини. Такой необычный совет она дала парам в разговоре с изданием Metropoles.

«Взаимная мастурбация — это еще один вариант секса, выходящий за рамки проникновения», — пояснила Джанерини.

По ее словам, с помощью этой практики можно установить тесную связь с партнером и разнообразить интимную жизнь.

Взаимная мастурбация, как отметила специалистка, подразумевает использование не только рук, но и секс-игрушек. Выбор стоит остановить на той, которая понравится как мужчине, так и женщине. Однако, чтобы все прошло хорошо, Джанерини посоветовала обсудить эту идею с партнером, причем не во время полового акта, чтобы не создавать лишнее напряжение.

