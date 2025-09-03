Опытные мужчины и женщины дали важные советы новичкам в отношениях

Пользователи сети, считающие себя опытными в отношениях, дали новичкам важные, на их взгляд, советы. Своим опытом они поделелись в разделе AskReddit форума Reddit.

Почти тысячу лайков набрал комментарий о том, как важен открытый диалог с партнером.

«Общение — это не просто разговоры, а умение слушать. Вы можете целый день рассказывать своему партнеру о своих чувствах, но если не выслушиваете его по-настоящему и не пытаетесь понять его точку зрения, то это только болтовня», — bustylilplaymate, пользователь Reddit.

Многие мужчины и женщины рекомендовали работать над собой, быть цельной личностью и разобраться с собственными проблемами, а не сгружать их на другого человека.

«Прежде всего будьте самим собой. Нельзя ждать, что другой человек дополнит вас или решит все ваши проблемы. Хорошие отношения — это когда два цельных человека решают быть вместе и разделить друг с другом жизнь, а не когда две «половинки» пытаются создать единое целое», — tightstacked19yo, пользователь Reddit.

Другие посоветовали не торопиться заключать брак слишком рано и подождать подходящего человека.

«Не говорю, что нужно искать совершенства, но вы способны найти кого-то, кто будет соответствовать вашим требованиям и от кого вы будете без ума», — NiceToYourFace, пользователь Reddit.

