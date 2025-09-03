Психолог рассказала, нужно ли запрещать приложения для знакомств

В России предложили запретить приложения для знакомств. Авторы инициативы считают, что подобные платформы формируют у молодежи искаженное представление о взаимоотношениях. Однако эксперты утверждают, что проблема неумения строить отношения кроется не в технологиях, а в отсутствии навыков коммуникативного общения. Об этом рассказала практикующий психолог Александра Миллер.

— Дело не в сайтах, дело в том, что человек не умеет общаться, не умеет заводить элементарную коммуникацию. Это может вылиться, кстати, в рабочий момент, он может на работе себя точно так же проявлять. Придя на сайт знакомств, ты не знаешь, какая, собственно, масть тебе выпадет, удачная или не очень.

Поэтому я не могу сказать, что это прям развращает как-то. Нет, но там вседозволенность такая мощнейшая преобладает. Люди понимают, что их не видят, могут говорить или писать какие-то вещи, которые бы никогда не отважились озвучить в жизни. Не умеют коммуницировать абсолютно никак. То есть делать какие-то комплименты, дежурные какие-то фразы, либо это сексуализация сразу идет, — отметила психолог в беседе с «Авторадио».

Миллер подчеркнула, что лучше всего — знакомиться в реальной жизни. При встрече сразу видно и слышно собеседника, что позволяет быстро определить — удобно ли вам с ним общаться.

Ранее с предложением о запрете приложений для знакомств выступил глава Федерального проекта по борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин. По мнению Бородина, дейтинг-площадками все чаще начинают пользоваться мошенники. Более того, подобные приложения несут угрозу традиционным ценностям, считает глава ФПБК.