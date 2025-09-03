Почему женщины соглашаются на отношения с инфантилами

Отношения между мужчиной и женщиной — сложный процесс, включающий эмоциональные, психологические и социальные факторы. Часто возникает ситуация, когда женщина выбирает мужчину, живет с ним, а потом внезапно осознает, что партнер избегает ответственности, у него нет долгосрочных планов, а решения постоянно откладываются. Это и есть мужской инфантилизм.

Вместо того, чтобы выйти из этих отношений, женщины, как правило, в них остаются и либо мирятся с происходящим, либо пытаются «переделать» своего мужчину, направить в нужное русло. Почему современных женщин устраивает такое положение и как в действительности нужно себя вести, нам рассказал магистр психологии, гештальт-терапевт Евгений Черепанов.

Откуда столько инфантилов

Можно долго говорить о том, почему такое явление, как мужской инфантилизм, стал в последние десятилетия массовым. На это повлияло множество факторов, тут и семейные устои, и социальные тренды, да и сами женщины приложили к этому руку. Сегодня каждая вторая хочет реализоваться, зарабатывать, совмещая при этом сразу несколько ролей. В результате у мужчин пропала необходимость «выживать», базовые потребности закрыты, у многих нет мотивации к росту. Зачем, если женщина и так все может сама?

«Сегодня для многих мужчин взрослость ассоциируется не с самореализацией, а с лишениями и обязанностями. Столкновение с реальностью — кредиты, дорогая аренда, нестабильность рынка труда — вызывает желание „отложить“ трудные решения. Плюс современная среда дарит много способов получать удовольствие „здесь и сейчас“: игры, сериалы, соцсети, быстрые знакомства. Зачем вкладываться в долгосрочные отношения или строить карьеру, если можно получать удовольствие без усилий?» — комментирует психолог.

Зачем это женщине?

Но главный вопрос здесь — почему женщины соглашаются на такие отношения? Причин тут может быть много.

1. Недостаточная самооценка

Многие девушки выбирают партнеров, которые не соответствуют их ожиданиям, потому что сами недооценивают себя. Они считают, что заслуживают меньше внимания и заботы, чем реально получают. Это часто связано с детскими травмами или негативным жизненным опытом.

2. Желание заботиться и контролировать

Некоторые женщины испытывают потребность заботиться о партнере, видеть в нем ребенка, которого надо воспитывать и направлять. Такой сценарий позволяет чувствовать свою значимость и важность, даже если отношения становятся токсичными.

3. Страх одиночества

Страх остаться одной также является причиной выбора инфантильного мужчины. Женщина предпочитает иметь рядом кого-то, пусть и незрелого, нежели оставаться в одиночестве. Она готова терпеть неудобства и разочарования ради чувства принадлежности и любви.

4. Отсутствие опыта здоровых отношений

Часто выбор инфантильного партнера обусловлен отсутствием примера здоровых отношений в семье или среди близких друзей. Если женщина привыкла видеть подобные модели поведения вокруг себя, она автоматически повторяет этот паттерн в своей личной жизни.

Что делать женщинам, оказавшимся в таких отношениях?

Важно понимать, что «переделать» другого человека нельзя. Можно только выстроить свои границы и говорить о своих потребностях.

«Если мужчина готов работать над собой, путь есть — психотерапия, осознанная проработка детских сценариев, обучение самостоятельности. Но если инициативы нет, любые попытки „воспитать“ партнера превращают женщину во „вторую маму“. В таких отношениях быстро накапливается раздражение, усталость и чувство несправедливости», — рассказывает Евгений.

Вместо «переделки» половозрелого мужчины лучше заняться собой, чтобы понять, что на самом деле вам нужно и почему вы соглашаетесь продолжать нездоровую связь. Вот несколько советов:

1. Повышайте самооценку

Важно осознать собственную ценность и перестать считать себя менее достойной. Работа над собой включает развитие уверенности, принятие собственных достоинств и недостатков, умение ставить границы и уважать собственные потребности.

2. Ищите поддержку

Общение с друзьями, семьей или специалистами-психологами помогает разобраться в причинах выбора инфантильных партнеров. Поддержка окружающих важна для понимания ситуации и принятия решений.

3. Развивайте осознанность

Это подразумевает понимание своих желаний, потребностей и границ. Чем больше женщина знает о себе, тем легче ей выбрать подходящего партнера, способного удовлетворить ее желания и поддерживать здоровые отношения.

4. Учитесь отношениям

Знание основ психологии отношений помогает избежать ошибок и принять правильные решения. Книги, курсы, семинары и консультации психологов предоставляют необходимые знания и инструменты для построения гармоничных отношений.

Выбор инфантильного мужчины — проблема, связанная с внутренними конфликтами и недостатком самоуважения. Чтобы построить счастливые и здоровые отношения, важно научиться любить и ценить себя, развивать уверенность и осознанность.