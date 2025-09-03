Названы плюсы знакомств в интернете

Такой способ удовлетворяет «потребность выбора».

Кроме того, сайты позволяют безбоязненно начинать общение стеснительным людям. Об этом сваха сообщила в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

«Интернет — это способ передачи информации, достаточно быстрый, активный. Дело в том, что в знакомстве есть самое главное правило, чтобы знакомство стало успешным. То есть дойти до реального знакомства, познакомиться, выстроить отношения. Правило звучит так: искать партнёра надо с позиции выбора, а не с позиции скудности. То есть, другими словами, нельзя голодным ходить в магазин, возьмёте первое, что попало под руку, чтобы утолить голод. Так вот, сайты знакомств удовлетворяют эту потребность выбора. Много есть. Большой плюс, помимо выбора и выполнения самого главного условия успешного знакомства, молодые, как правило, всё-таки немного стеснительные, что вполне естественно. А сайты знакомств дают возможность спокойно, не боясь каких-либо отрицательных ответов, даже если они поступают, знакомиться».

Ранее в России предложили запретить сайты для знакомств. С такой инициативой выступил ФПБК Виталий Бородин.

В разговоре с изданием «Абзац» он заявил, что такие сервисы чаще используются мошенниками и несут угрозу традиционным ценностям. Кроме того, по словам Бородина, сейчас молодые люди не умеют ухаживать за девушками.