Как психология может навредить

Сегодня психология стала крайне популярной. Отовсюду мы слышим советы по саморазвитию, отстаиванию личных границ, распознаванию токсичности и не только. Но за всем этим скрывается несколько ловушек, о которых редко говорят.

© Ferra.ru

Увлечение психологией может иметь несколько «побочных эффектов».

Постоянное копание в себе. Это делает повседневную жизнь психологическим триллером. При этом между здоровым самоанализом и опасным самокопанием очень тонкая грань. Когда мы начинаем слишком сильно анализировать свою жизнь, наша тревожность повышается. Это приводит к ещё более глубокому анализу, а затем снова к тревоге - и так до бесконечности.

Синдром «Я же психолог!» Многие из тех, кто получил минимум психологических знаний, начинают анализировать всех людей вокруг и ставить им диагнозы. Опасно это тем, что те, кто действительно нуждается в помощи, могут получить от таких людей некачественные советы, из-за чего их состояние ухудшится. Ну и ещё это способствует обесцениванию профессии психолога в принципе.

Злоупотребление модными терминами. Некоторые любой конфликт с другим человеком склонны называть абьюзом, а несогласие с их мнением - газлайтингом. Из-за такого постоянного навешивания ярлыков и обесценивания люди начинают избегать открытого выражения чувств и эмоций.

© Whittier College

Страдание и постановка себе диагнозов. В современном мире модно страдать. Всё чаще люди ставят себе какой-либо психологический диагноз и используют это как оправдание своего поведения или способ самоидентификации. Особенно ярко это проявляется в соцсетях. Если вы столкнулись с какой-то проблемой и подозреваете, что у вас, например, СДВГ или депрессия, лучше обратитесь к специалисту. Он сможет поставить точный диагноз или, наоборот, скажет, что вы зря переживаете.

Вера в советы популярных психологов. Иногда эти рекомендации могут не подходить именно вам. Поэтому всегда слушайте себя: насколько вам комфортно совершать то или иное действие, находиться в каких-либо отношениях и пр. К сожалению, универсальных психологических советов не бывает. Жизни людей слишком разные, чтобы один подход мог быть полезен для всех.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.