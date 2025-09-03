Врачи дали совет, как стать счастливее

Иммунолог Андрей Продеус, кардиолог Герман Гандельман и офтальмолог Михаил Коновалов в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале назвали способ стать счастливее с помощью еды. Выпуск с рекомендациями специалистов доступен на сайте телеканала.

Врачи напомнили, что за ощущение счастья отвечают гормоны серотонин, дофамин и окситоцин. По словам специалистов, они могут активнее вырабатываться, если человек употребляет определенные продукты.

Чтобы улучшить выработку серотонина, Продеус посоветовал есть кукурузные отруби, богатые клетчаткой, а также продукты с пробиотиками, например, йогурты. Кроме того, выработку нейромедиатора стимулирует куриная грудка, так как они содержат аминокислоту триптофан — предшественника серотонина.

Гормон дофамин вырабатывается, если съесть темный шоколад, добавил Гандельман Кардиолог объяснил, что в продукте содержится предшественник нейромедиатора — фенилаланин. А чтобы в организме вырабатывался окситоцин, необходимо употреблять продукты, богатые магнием: рисовые отруби, сушеные водоросли и кунжут.

