Мужчины и женщины рассказали о самом запомнившемся сексе

Пользователи сети рассказали о сексе, который оказался для них самым запомнившимся. Своим опытом мужчины и женщины поделились в разделе AskReddit форума Reddit.

Один мужчина рассказал, как травмировался во время куннилингуса.

«Она побрилась пару дней назад, поэтому в этой области у нее появилась крошечная щетина. В какой-то момент она стала очень влажной и начала двигать бедрами, и я тоже начал двигаться немного быстрее. Ближе к концу она схватила меня за голову и яростно двигала ею вверх-вниз, одновременно качаясь всем телом. Когда она достигла оргазма, я пошел в ванную и посмотрел на себя в зеркало — из носа у меня текла кровь, а лице остался огромный след, проходивший две недели», – MALCloudy, пользователь Reddit.

Другой вспомнил о том, как впервые эякулировал в свою партнершу.

«Она сомкнула ноги и умоляла меня кончить внутрь, ей этого очень хотелось. После этого мы почувствовали такую сильную любовь, что продолжали целоваться минут 10. Это был самый насыщенный и запоминающийся сексуальный опыт в моей жизни. Такой страсти, любви и защищенности, как я испытывал тогда, я не знал до того», – ResidentAd8536, пользователь Reddit.

Одна женщина призналась, что для нее секс сделали запоминающимся комплименты мужчины.

«Посмотрел на меня и сказал, что я очень красивая. Он говорил радостно и искренне, будто никогда не видел никого красивее меня. Это был просто секс на одну ночь. Так что это не было уловкой или чем-то еще, потому что он уже и так заполучил меня», – MoppeldieMopp, пользовательница Reddit.

