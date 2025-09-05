Названы самые «добрые» регионы России

Расходы жителей страны на помощь различным социальным фондам и НКО изучили аналитики финтех-компании ЮMoney в преддверии Международного дня благотворительности, который отмечается 5 сентября.

В основу исследования (есть в распоряжении "РГ") легли данные об офлайн- и онлайн-платежах, которые проходят через сервис ЮKassa. К нему подключено около 2,5 тысячи российских благотворительных организаций, что на четверть больше, чем год назад.

С января по август 2025-го общий оборот пожертвований здесь вырос в полтора раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Количество транзакций увеличилось на 43 процента. Средний размер доната составил 629 рублей (+4 процента).

Самые крупные суммы в сегменте онлайн-благотворительности переводят на помощь детям с тяжелыми и редкими болезнями, из детских домов и малообеспеченных семей, а также на лечение и реабилитацию детей и молодых взрослых. Кроме того, россияне активно помогают бездомным, жертвам катастроф, инвалидам и… профсоюзам предпринимателей и фрилансеров.

По итогам восьми месяцев детским хосписам жертвуют за один раз в среднем около полутора тысяч рублей, на лечение детей с тяжелыми и редкими заболеваниями - 542 рубля, а на помощь людям с инвалидностью - 510.

По размеру разового пожертвования лидирует Карачаево-Черкесия, где эта цифра выросла вдвое год к году и превысила тысячу рублей. Общий объем благотворительных платежей в республике утроился, а их количество выросло в полтора раза год к году.

Второе место в региональном рейтинге "щедрости" заняли Санкт-Петербург и Ленинградская область. Средняя сумма пожертвования там несколько снизилась и теперь составляет 942 рубля. Заметно упал общий оборот и количество платежей на благотворительность (на 17 и 13 процентов соответственно).

Замкнула топ-3 по величине доната Якутия, где в 2025 году благотворительным фондам переводили в среднем по 852 рубля за раз. Здесь динамика положительная - и по сумме, и по числу пожертвований, и по объему платежей (он вырос на четверть).

В Москве и Подмосковье количество переводов и их валовая сумма в сравнении с 2024-м увеличились (на 27 и 35 процентов соответственно), средняя сумма благотворительного платежа превысила 770 рублей. Самый большой рост - скорее всего, связанный с низкой базой - наблюдается в Чечне. Там число благотворительных платежей увеличилось более чем в пять раз, их объем - в семь, а среднее пожертвование - почти на треть, до 838 рублей.

Также заметно выросли объемы донатов в Ямало-Ненецком автономном округе и в Томской области (в два и полтора раза), в среднем их жители за раз переводят фондам по 770 и 700 рублей соответственно.

