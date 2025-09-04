Назван простой способ вернуть себе чувство комфорта и безопасности

Взрослые и дети воспринимают плюшевых медведей как источник заботы и комфорта, но новые данные показывают: решающую роль здесь играют визуальные особенности игрушек. Международная команда ученых выяснила, что текстура меха, размер глаз, форма мордочки и даже цвет влияют на то, насколько «теплым» и «достойным защиты» кажется медвежонок. Работа опубликована в журнале The Journal of Positive Psychology (JPP).

© Газета.Ru

В опросе приняли участие более 11 тысяч человек во Франции в возрасте от 3 до 92 лет. Им показывали фотографии игрушек и просили выбрать наиболее красивого, утешительного или того, кого хотелось бы защитить. Ученые рассчитали интегральный показатель «милоты», который объединяет все три качества.

Главным фактором оказалась длина меха: медведи с длинным пушистым мехом воспринимались как самые милые. Для детей важнее были яркие цвета — розовый, голубой, зеленый, а также образы панд. Взрослые же чаще отдавали предпочтение классике: коричневым мишкам с традиционными пропорциями.

По словам автора работы, профессора психологии Университета Монпелье Натали Блан, «наш проект показал, что красота, комфорт и желание заботиться неразрывно связаны на всех этапах жизни».

Результаты могут найти применение не только в психологии и маркетинге, но и в медицине и образовании. Так, правильно подобранные игрушки способны снижать тревожность у детей в больницах, а также пробуждать у них интерес к защите живой природы через симпатии к «милым» образам животных.