Психолог назвала причины прокрастинации

Зачастую люди живут в «иллюзиях и фантазиях», избегая столкновения с реальностью.

Таким мнением в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделилась Мария Манина.

«Реальная жизнь пугает. Пока мы живём в иллюзиях и фантазиях, мы этим уже насыщаемся. Есть ещё такая фраза: движение — всё, конечная цель — ничто. Тогда мы поглощены, может быть, этим планированием, рассказом другим, как у нас всё здорово будет. Или когда мы хотим с кем-то встретиться и всё время это откладываем, потому что кому-то приятно ожидание, кто-то какими-то фантазиями наделяет будущее. Но у человека во всех этих историях нет готовности столкнуться, принять, прожить реальность по разным причинам. Кто-то боится, кого-то она не устраивает, кто-то боится разочароваться, у кого-то нет ресурса на это сейчас, а на фантазии есть».

Ранее эксперт Елена Соловьёва рекомендовала обращаться к психологу в случае частых проблем со здоровьем. Речь идёт о хронических заболеваниях. Физические недуги могут быть вызваны ментальными процессами и оказывать на них влияние.