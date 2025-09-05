Женщины назвали самые возбуждающие действия мужчин в спальне

Консультант по психическому здоровью Джор-Эл Карабальо заявил, что не существует единого способа возбудить любую женщину. Изданию Men's Health он рассказал, что сами женщины говорят о методах соблазнения в спальне.

© Lenta.ru

Девушка, которая пожелала остаться анонимной, призналась, что ей нравится, когда ее партнер, знающий два языка, говорит ей непристойные вещи на непонятном ей языке. Другая собеседница эксперта рассказала, что моментально настраивается на секс, когда получает от парня голосовое сообщение с эротическим содержанием. По ее словам, он не просто говорит непристойности, а выдумывает интересные истории, в которых они занимаются любовью.

Другие девушки отметили, что их возбуждают массаж ног, эротические игры с кубиком льда и правильная стимуляция груди. Еще один вариант назвала девушка по имени Мина. Она заявила, что сходит с ума, когда ее парень на публике незаметно прикасается к ней или шепчет на ухо грязные слова.

По словам другой собеседницы Карабальо, она возбуждается, когда муж выполняет все ее поручения по дому.

«Женщину может возбудить массаж ног, или чувственный поцелуй, или что-то другое. Чтобы знать наверняка, что нравится женщине, просто спросите», — дал совет Карабальо.

Ранее мужчины и женщины рассказали о самом запомнившемся сексе. Один мужчина вспомнил, что получил травму во время кунилингуса.