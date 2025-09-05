Назван главный недостаток удаленной работы

У дистанционного формата работы есть большой минус. Об этом в беседе с NEWS.ru заявила предприниматель Ирина Маркова.

По её словам, удалёнка лишает коллектив живого общения, разрушает «единое энергетическое и информационное поле» компании, необходимое для генерации идей. Между тем главное преимущество офиса заключается в живом общении, которое создаёт особую творческую атмосферу и тонус. Никакие, даже самые эффективные, дистанционные планёрки и конференции, не могут полностью заменить спонтанность и энергию личного мозгового штурма.

Онлайн-формат часто закрывает лишь формальную часть работы, лишая взаимодействие той самой спонтанности и энергии, которые двигают бизнес вперёд, отметила Маркова.

Этот недостаток ощущают и сами сотрудники. Как подчёркивает бизнесвумен, даже в крупных корпорациях многие начинают испытывать дефицит полноценного общения и потребность «поштурмить», чтобы почувствовать себя частью команды не виртуально, а по-настоящему.