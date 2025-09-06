Эксперт назвал причины синдрома упущенной выгоды

Офисные сотрудники могут ощутить синдром упущенной выгоды (FOMO) из-за бабьего лета в столице. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила медицинский психолог Центра ментального здоровья София Павлова.

«Вполне вероятно, что на фоне бабьего лета у офисных сотрудников может формироваться синдром упущенной выгоды. Такой синдром сопровождается ощущением, что эти теплые дни можно было бы лучше использовать для отдыха, и такие мысли могут вызывать негативные эмоции и переживания. Люди в таком случае переживают раздражение и недовольство: сравнение своих действий с тем, как они могли бы провести время, вызывает разочарование и чувство упущенной возможности. Кроме того, он вызывает тревогу и беспокойство из-за мысли о том, что другие наслаждаются прекрасным временем, а они – нет. Если синдром оказывает значительное влияние на жизнь и самочувствие, стоит обратиться к специалисту», – сказала София Павлова.

По ее словам, человек при FOMO-синдроме может также испытывать чувство вины перед близкими и друзьями.

«Следует осознать, что подобные переживания – нормальная реакция в определенных ситуациях. Важно проанализировать, насколько сильны эти чувства, и понять, что это временное ощущение. Оно не может длиться бесконечно. Подумайте о том, как можно найти время для отдыха и развлечений в течение недели или месяца. Даже небольшие отвлечения, вроде перерыва на свежем воздухе или прогулки во время обеденного перерыва, могут помочь. При этом важно не сравнивать себя с другими. У каждого свои обстоятельства, и нужно сосредоточиться на своих потребностях и возможностях», – добавила София Павлова.

Психолог также отметила, что справиться с синдромом упущенной выгоды поможет составление расписания, где будет выделено время для общения с семьей и друзьями. Кроме того, можно использовать практики медитации и йоги, а также занятия спортом для борьбы с тревожностью.

Ранее «Радио 1» сообщало, что синоптики прогнозируют москвичам бабье лето в первой половине сентября с температурами до плюс 25 градусов, а метеорологическая осень наступит только во второй половине месяца.