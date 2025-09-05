Мужчины и женщины рассказали, чем их удивил первый секс

Пользователи сети рассказали об особенностях первого секса, удививших их. Своим опытом потери девственности мужчины и женщины поделились в разделе AskReddit форума Reddit.

Один мужчина рассказал, что в свой первый раз купил ультратонкие презервативы, потому что друзья сказали, что обычные не дают нужных ощущений.

«Я был действительно потрясен, это было такое потрясающее ощущение, я уверенно эякулировал в нее и вытащил пенис, чтобы увидеть, что резинка порвалась и скаталась у основания. В тот день я впервые купил средство экстренной контрацепции», – ILieSometimes03, пользователь Reddit.

Другого мужчину удивили особенности женской физиологии.

«Как тепло внутри у женщины. Я не ожидал, что будет холодно или что-то в этом роде, но оказалось теплее, чем думалось, и это было приятно», – Azure_Omishka, пользователь Reddit.

Одна пользовательница призналась, что ожидала от секса большего.

«Я думала, что проникновение будет таким же приятным, как прикосновение к моему клитору. Не знаю, почему я так решила. Это было ужасное разочарование», – _etcetera_etcetera, пользовательница Reddit.

