Почему люди вступают в отношения с воображаемыми партнерами

Иногда нереализованность в личной жизни и дружбе заставляет людей рисовать в голове образ идеального человека и строить с ним отношения. Так случилось с Артемом — реальным парнем из Тверской области, который воссоздал в своей голове образ идеальной девушки, чтобы она помогала ему справляться с одиночеством. «Вечерняя Москва» выясняла с экспертом, почему люди начинают общение с несуществующими друзьями или партнерами и говорит ли это о наличии психических расстройств.

© Вечерняя Москва

Причины для создания воображаемого партнера

По мнению психолога Андрея Зберовского, взаимодействовать с воображаемой второй половинкой люди начинают по разным причинам, и не всегда это связано с травмами из детства. Некоторые делают это, потому что считают реальный мир не соответствующим их идеальным представлениям.

У некоторых людей зашкаливает интеллект, они видят несовершенство в поведении и манерах реальных людей и хотят создать образ идеального собеседника или партнера хотя бы в своей голове. Люди могут создать не только абстрактного мужчину или женщину, а даже идеальную мать или отца, если их реальные родители не обладали какими-то качествами, — пояснил Зберовский.

Но в некоторых случаях отношения с несуществующими людьми возникают на фоне травмирующих событий из прошлого, дополнил спикер.

Если у ребенка были проблемы с социализацией и общением со сверстниками, он был изгоем в детском саду или классе и рос в изолированном, ограниченном мире, то со временем он привыкнет к такой жизни. В сознательном возрасте таким людям проще придумать героя в своей голове, чем начать разговор с реальным человеком, — сообщил Зберовский.

Проблемы с психикой или норма

Однако взаимодействие с воображаемыми людьми не всегда говорит о наличии психических расстройств. Если человек отдает себе отчет, что ведет беседу с несуществующим другом или партнером, то это является нормой, отметил специалист:

Многие дети придумывают себе выдуманных союзников, друзей, идолов. Они воссоздают целые миры в своей голове. Но в этом нет ничего плохого — такова сила человеческого воображения. И если человек отдает себе отчет в том, что персонаж в его голове — всего лишь выдумка, это является нормальной особенностью человека.

Он также напомнил, что многие люди в трудные минуты обращаются за поддержкой и помощью к давно умершим родственникам. Они осознают, что их близкие не могут оказаться с ними в реальности, но внутренняя беседа с теми, кто был дорог, помогает им обрести душевный покой.

Это не означает, что человека нужно поставить в один ряд с психически нездоровыми или неуравновешенными людьми. Мы до сих пор спорим с Сократом или соглашаемся с Кантом и Гегелем, хотя их нет в живых. По этому же принципу нельзя говорить, что у человека есть психические отклонения, если он общается с вымышленным другом или строит отношения с воображаемым партнером, — считает Зберовский.

Но если человек не разделяет реальный и вымышленный мир и начинает взаимодействовать с воображаемым партнером в жизни (например обнимает подушку, представляя человека, или целует фотографию), это говорит о нарушениях мышления, предупредил психолог.

Ограничивают себя

При этом в воображаемых связях люди не могут закрыть свои потребности в любви и сексуальной близости, предупредил Зберовский.

К примеру, если они строят отношения с вымышленным партнером, то обречены заниматься самоудовлетворением. Иногда такие люди, конечно, могут прибегать к связям с реальным человеком, чтобы закрыть биологические потребности, но построить крепкие, счастливые отношения у них нет шансов, познать глубину чувств они не могут, — заверил психолог.

Можно ли помочь и как это сделать

Помочь человеку разорвать связь с воображаемым партнером можно только с помощью общения в реальной жизни, заверил спикер.

Если люди заметили, что их знакомый в реальной жизни начал общаться с партнером, которого нет, они должны предложить ему проводить больше времени в социуме, брать его с собой на мероприятия и встречи, где он мог бы встречаться с живыми людьми и получать от этого общения приятные эмоции, — рекомендовал Зберовский.

Между тем мужчины, которые состоят в гармоничных отношениях с женщиной, более успешны в работе и быстрее достигают поставленных целей. С чем это связано и как отношения влияют на самореализацию — разбиралась «ВМ».