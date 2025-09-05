Сексолог рассказал, в чем заключается польза расставаний

Многие пары могут сохранить или восстановить прекрасные отношения после расставания, но это нужно не всем, заявил НСН Николай Кибрик.

© РИА Новости

Некоторые россияне возвращаются к бывшим, потому что не находят никого лучше и хотят склеить «разбитую посуду», но для многих развод — это возвращение к нормальной жизни, заявил врач-сексолог, психотерапевт Николай Кибрик в разговоре с НСН.

Россияне продолжают общаться с бывшими партнерами после расставания. Об этом заявили как минимум 24% мужчин и 20% женщин в ходе совместного опроса сервисов Mamba и Sokolov. Об этом сообщила «Афиша.Daily». На такое дружелюбное поведение могут повлиять множество факторов, отметил Кибрик.

«На дружбу после расставания влияют общие интересы, а также особенности характеров, ведь все расстаются по-разному. Некоторые уходят друг от друга со скандалами, так что не видятся больше в течение жизни, а кто-то по-доброму, с уважением. Многие олигархи или просто люди с деньгами теряют квартиры и все остальное. Какая тут может быть дружба, если ущемлены денежные и семейные интересы? В таких вопросах может быть и надежда на возобновление отношений. Порой происходит так, что человек ушел, а не нашел ничего лучше. Тут дело даже не в корысти, а в том, что не увидел хорошего, поэтому мужчина или женщина хочет возвращения назад. К сожалению, многие говорят, что из разбитой посуды уже сложно питаться», — отметил он.

Врач добавил, что после расставания не стоит оглядываться назад, потому что это может быть вредно для здоровья.

«Если партнеры уже стали бывшими, то новым пассиям не стоит вмешиваться в эту историю. Тут не должно быть никаких претензий, поскольку они уже не близкие люди, хотя и знакомые. Не к каждому вы подойдете со своими советами, только если он не обратится сам. К тому же, для многих развод — это благо. Такая ситуация позволяет сохранить нервы, здоровье и продлить жизнь. Это вполне себе спасение и возвращение к нормальной, хорошей, здоровой жизни», — заключил собеседник НСН.

Ранее Кибрик объяснил НСН стремление россиян выбирать молодых партнеров.